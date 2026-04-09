Brigada Rutieră a Capitalei a transmis că vineri vor fi instituite restricții de circulație pe traseul cortegiului funerar organizat în memoria lui Mircea Lucescu.

Cortegiul va pleca la ora 09:00 de la Arena Națională și se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare este programată la ora 10:00.

După încheierea slujbei religioase, cortegiul va continua deplasarea către Cimitirul Bellu, unde ceremonia de înhumare va avea loc la ora 12:45 și va fi precedată de onoruri militare. Autoritățile au precizat că accesul în cimitir va fi restricționat, fiind permis doar familiei și invitaților apropiați.

Traseul complet al cortegiului funerar este următorul:

Arena Națională – Biserica Sfântul Elefterie: Strada Maior Coravu – Șoseaua Mihai Bravu – Piața Muncii – Bulevardul Decebal – Piața Alba Iulia – Bulevardul Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie.

Biserica Sfântul Elefterie – Cimitirul Bellu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bulevardul Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu.

Tot în aceste zile, publicul a avut posibilitatea să îi aducă un ultim omagiu fostului selecționer la Arena Națională, inclusiv joi până la ora 20:00. Personalități din lumea sportului au continuat să transmită mesaje și să participe la ceremonii, iar patronul clubului Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov, a venit în România pentru a-și lua rămas bun.

În același context, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că Stadionul Dinamo va purta numele „Mircea Lucescu”.

Pentru a evita blocajele în trafic, Brigada Rutieră a recomandat mai multe rute alternative. Printre acestea se numără traseele Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei, precum și Șoseaua Mihai Bravu – Bulevardul Pache Protopopescu – Bulevardul Carol I – Piața Universității.

O altă variantă indicată este Calea 13 Septembrie – Bulevardul Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

Autoritățile au transmis o serie de recomandări pentru participanții la trafic. Șoferii trebuie să respecte semnalele polițiștilor rutieri, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite oprirea sau staționarea în locuri nepermise.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să nu utilizeze abuziv semnalele sonore și să reducă viteza în apropierea grupurilor de participanți la eveniment.

Pentru pietoni, recomandările sunt clare. Aceștia trebuie să circule pe trotuare, să traverseze doar la culoarea verde a semaforului și să se asigure că au fost observați de șoferi înainte de a păși pe carosabil.

Fostul selecționer a decedat marți la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani, unde era internat din cauza unor probleme cardiace care s-au agravat în ultimele zile.