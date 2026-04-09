Mircea Lucescu a murit marți seară, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după mai multe zile în care starea sa de sănătate s-a deteriorat.

Dragoș Vinereanu, șeful secției de cardiologie a unității medicale, a relatat că, într-o discuție directă, antrenorul i-a spus că tot ceea ce își dorea era să moară pe terenul de fotbal. Medicul a explicat că îl simțea deschis și împăcat și că regretul său constant era că nu se afla pe teren, loc pe care îl considera centrul vieții sale.

Acesta a mai arătat că Mircea Lucescu insista să fie lăsat să meargă la meciuri și că și-a dedicat întreaga activitate fotbalului și generațiilor de jucători, fiind descris ca un dirijor al fotbalului.

„La un moment dat mi-a zis: ‘Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal’. Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului. Întotdeauna a insistat ‘Lăsaţi-mă să mă duc la meci’. Cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a declarat Dragoș Vinereanu, potrivit Cancan.

Nu este pentru prima oară când Lucescu vorbea despre acest lucru. Iată ce declara fostul antrenor într-un interviu, acum mai bine de un deceniu.

„Cei care am trăit o viață pe gazon suntem prea bătrâni ca să renunțăm la fotbal. Se subînțelege că visezi să te retragi la un moment dat… pur și simplu nu poți. Mi-aș dori să mor pe teren. Este cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Înseamnă că ai trăit absolut totul în viață chiar acolo, în mijlocul bătăliei”, spunea Mircea Lucescu la acel moment.

Fostul selecționer a fost implicat activ în activitatea echipei naționale până în ultimele zile. Pe 29 martie, în timpul unei ședințe cu jucătorii, înaintea unui meci cu Slovacia, acesta și-a pierdut cunoștința și a fost transportat de urgență la spital.

Au urmat aproximativ zece zile de spitalizare, perioadă în care a suferit un infarct. Pe 5 aprilie, starea sa s-a agravat și a fost transferat la Terapie Intensivă, iar două zile mai târziu a fost declarat decesul.

Trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, unde mii de persoane au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Personalități din lumea sportului au participat la ceremonii, iar Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, a venit în România pentru a-și lua rămas bun.

Înmormântarea va avea loc vineri, la Cimitirul Bellu. Cortegiul funerar va pleca la ora 09:00 de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba este programată la ora 10:00.

După ceremonia religioasă, cortegiul va continua spre Cimitirul Bellu, unde înhumarea va avea loc la ora 12:45, fiind precedată de onoruri militare. Accesul în cimitir va fi permis doar familiei și invitaților apropiați.