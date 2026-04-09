Medicul care l-a îngrijit spune că Mircea Lucescu își dorea să rămână pe teren până în ultimele clipe
Mircea Lucescu a murit marți seară, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după mai multe zile în care starea sa de sănătate s-a deteriorat.
Dragoș Vinereanu, șeful secției de cardiologie a unității medicale, a relatat că, într-o discuție directă, antrenorul i-a spus că tot ceea ce își dorea era să moară pe terenul de fotbal. Medicul a explicat că îl simțea deschis și împăcat și că regretul său constant era că nu se afla pe teren, loc pe care îl considera centrul vieții sale.
Acesta a mai arătat că Mircea Lucescu insista să fie lăsat să meargă la meciuri și că și-a dedicat întreaga activitate fotbalului și generațiilor de jucători, fiind descris ca un dirijor al fotbalului.
„La un moment dat mi-a zis: ‘Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal’. Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului.
Întotdeauna a insistat ‘Lăsaţi-mă să mă duc la meci’. Cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a declarat Dragoș Vinereanu, potrivit Cancan.
Nu este pentru prima oară când Lucescu vorbea despre acest lucru. Iată ce declara fostul antrenor într-un interviu, acum mai bine de un deceniu.
„Cei care am trăit o viață pe gazon suntem prea bătrâni ca să renunțăm la fotbal. Se subînțelege că visezi să te retragi la un moment dat… pur și simplu nu poți.
Mi-aș dori să mor pe teren. Este cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Înseamnă că ai trăit absolut totul în viață chiar acolo, în mijlocul bătăliei”, spunea Mircea Lucescu la acel moment.
Problemele de sănătate au început în cantonamentul echipei naționale și s-au agravat în zilele următoare
Fostul selecționer a fost implicat activ în activitatea echipei naționale până în ultimele zile. Pe 29 martie, în timpul unei ședințe cu jucătorii, înaintea unui meci cu Slovacia, acesta și-a pierdut cunoștința și a fost transportat de urgență la spital.
Au urmat aproximativ zece zile de spitalizare, perioadă în care a suferit un infarct. Pe 5 aprilie, starea sa s-a agravat și a fost transferat la Terapie Intensivă, iar două zile mai târziu a fost declarat decesul.
Sute de oameni au venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu înainte de înmormântare
Trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, unde mii de persoane au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu.
Personalități din lumea sportului au participat la ceremonii, iar Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, a venit în România pentru a-și lua rămas bun.
Înmormântarea va avea loc vineri, la Cimitirul Bellu. Cortegiul funerar va pleca la ora 09:00 de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba este programată la ora 10:00.
După ceremonia religioasă, cortegiul va continua spre Cimitirul Bellu, unde înhumarea va avea loc la ora 12:45, fiind precedată de onoruri militare. Accesul în cimitir va fi permis doar familiei și invitaților apropiați.
