Prima aeronavă Boeing 737 MAX din flota TAROM va purta numele lui Mircea Lucescu. Compania îi aduce un omagiu celui mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc

Noua aeronavă Boeing 737 MAX care va intra în flota TAROM va purta numele lui Mircea Lucescu, într-un gest prin care compania aeriană națională dorește să omagieze unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc și european. Protocolul de utilizare a numelui a fost semnat pe 3 iunie 2026 de Elena și Răzvan Lucescu, din partea familiei, și de directorul general al TAROM, Bogdan Costaș.

Potrivit informațiilor transmise de companie într-un comunicat, aeronava Boeing 737 MAX este prima din noua generație de avioane care contribuie la modernizarea flotei TAROM și este considerată cea mai performantă aeronavă din dotarea operatorului aerian. Odată cu intrarea în serviciu, aceasta va purta numele lui Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor de fotbal din istoria României și unul dintre cei mai apreciați tehnicieni europeni ai ultimelor decenii.

TAROM a anunțat că alegerea numelui reprezintă o recunoaștere a carierei excepționale a antrenorului, care a câștigat titluri naționale în România, Turcia și Ucraina și care a reușit să conducă o echipă românească până în semifinalele competițiilor europene.

Familia Lucescu a oferit gratuit dreptul de utilizare a numelui pentru această inițiativă. Reprezentanții companiei au subliniat că gestul reflectă atașamentul familiei față de valorile pe care proiectul dorește să le promoveze.

Răzvan Lucescu a arătat că familia primește cu emoție și recunoștință decizia TAROM de a asocia numele lui Mircea Lucescu cu noua aeronavă. El a evidențiat faptul că tatăl său și-a dedicat întreaga viață fotbalului românesc și european și și-a exprimat speranța că aeronava va călători în siguranță și va deveni un simbol al performanței.

„Tatăl meu a dedicat o viaţă întreagă fotbalului românesc şi european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine şi va fi un simbol al performanţei”, a declarat Răzvan Lucescu.

La rândul său, directorul general al TAROM, Bogdan Costaș, a explicat că alegerea numelui nu este întâmplătoare și reprezintă cel mai important omagiu pe care compania îl putea aduce marelui antrenor. El a precizat că Mircea Lucescu simbolizează valorile pe care numeroși reprezentanți de marcă ai sportului românesc le-au întruchipat de-a lungul timpului: oameni care au pornit din situații dificile, fără a beneficia de încrederea celor din jur, dar care au reușit să atingă performanța prin muncă, disciplină și principii morale solide. Potrivit lui Costaș, acestea sunt și valorile pe care TAROM dorește să le promoveze.

„Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor. Şi este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanţi ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: oameni care au apărut din locuri şi din situaţii în care nimeni nu le dădea nicio şansă şi care, prin muncă, disciplină şi un set de valori morale solide, au reuşit să facă performanţă şi să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt şi valorile TAROM”, a declarat Bogdan Costaş, directorul general TAROM.

Inițiativa continuă o serie începută de compania aeriană în urmă cu doi ani. Prima aeronavă TAROM care a primit numele unui sportiv român a fost cea denumită „Nadia Comăneci”. Protocolul pentru utilizarea numelui fostei mari gimnaste a fost semnat în aprilie 2024. Aeronava respectivă, un Boeing 737-800, a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris și continuă să opereze curse pentru pasagerii companiei.

„Ne dorim ca fiecare zbor cu această aeronavă să le aminteasca pasagerilor că TAROM, la fel ca marii sportivi ai României, are capacitatea de a trece peste orice obstacole pentru a depăși așteptările și a îi face mândrii pe români”, a mai declarat Bogdan Costaș, directorul general al companiei.

Noul Boeing 737 MAX „Mircea Lucescu” urmează să intre în flota TAROM în această vară. Aeronava va contribui la activitatea companiei naționale de transport aerian și va opera zboruri către marile capitale europene.

Conducerea TAROM consideră că fiecare cursă efectuată de această aeronavă va transmite pasagerilor un mesaj legat de capacitatea companiei de a depăși obstacolele și de a răspunde așteptărilor, asemenea marilor sportivi ai României. Reprezentanții operatorului aerian susțin că noua aeronavă va deveni nu doar un mijloc de transport modern, ci și un simbol al performanței și al mândriei naționale.