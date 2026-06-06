Boeing deschide o nouă linie de producție pentru 737 Max. Compania pregătește creșterea accelerată a numărului de aeronave fabricate

Producătorul american de aeronave Boeing se pregătește să deschidă o nouă linie de asamblare finală pentru modelul 737 Max, într-o mișcare care marchează una dintre cele mai importante etape ale planului de redresare și extindere a capacității de producție după problemele care au afectat compania în ultimii ani.

Anunțul a fost făcut de directorul general al grupului, Kelly Ortberg, care a precizat că primul avion va intra în procesul de fabricație pe noua linie începând cu data de 6 iulie. Facilitatea este amplasată în Everett, statul Washington, la nord de Seattle, și va deveni a patra linie de producție dedicată familiei 737 Max.

Potrivit oficialului, noua unitate a fost concepută după modelul celei existente în Renton, unul dintre principalele centre de producție ale Boeing.

„Adăugăm o altă linie de producție, este o copie exactă a ceea ce vedeți aici în Renton”, a spus Ortberg. „Vom încărca primul nostru avion pe 6 iulie, așa că peste aproximativ o lună vom pune în funcțiune și acea [a patra] linie.”

Decizia vine într-un moment important pentru companie, care încearcă să accelereze livrările către clienți și să răspundă cererii în creștere din partea companiilor aeriene din întreaga lume.

Extinderea capacității de producție reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Boeing pentru următorii ani. Constructorul american încearcă să revină la ritmurile de fabricație dinaintea crizelor care au afectat programul 737 Max și care au provocat întârzieri semnificative în livrări.

Noua linie de asamblare din Everett va juca un rol-cheie în atingerea obiectivului de producție de 52 de aeronave 737 Max pe lună. Potrivit estimărilor companiei, acest nivel ar putea fi atins în cursul anului viitor.

În prezent, Boeing produce aproximativ 47 de aeronave pe lună. Creșterea a fost realizată treptat, după ce compania a majorat ritmul de producție de la 42 de avioane lunar la începutul acestui an.

Pentru un constructor aeronautic, diferența dintre 47 și 52 de avioane pe lună este semnificativă, deoarece poate influența direct veniturile, capacitatea de livrare și gradul de satisfacție al clienților care așteaptă aeronave noi.

În plus, managementul Boeing și-a fixat deja o țintă și mai ambițioasă. Pe termen lung, compania intenționează să ajungă la o producție de până la 63 de avioane 737 Max în fiecare lună, dacă furnizorii vor putea susține acest ritm.

Boeing încearcă să depășească efectele incidentului Alaska Airlines

Planurile de extindere sunt însă influențate în continuare de restricțiile impuse de autoritățile americane de reglementare.

În ianuarie 2024, un incident produs la un avion operat de Alaska Airlines a atras atenția asupra modului în care Boeing gestionează procesele de fabricație și controlul calității. În timpul unui zbor, un panou al fuselajului s-a desprins, incident care a generat îngrijorări serioase privind siguranța aeronavelor.

În urma evenimentului, Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a lansat investigații ample și a impus limite privind ritmul de producție al modelului 737 Max.

Autoritățile au cerut companiei să demonstreze că poate menține standarde ridicate de siguranță și calitate înainte de a aproba noi majorări ale producției.

Pentru Boeing, incidentul a reprezentat o nouă provocare într-o perioadă în care compania încerca deja să își refacă reputația afectată de problemele anterioare ale programului 737 Max.

Compania susține că a schimbat modul în care produce aeronavele

Kelly Ortberg afirmă că lecțiile învățate în ultimii ani au determinat compania să adopte o abordare diferită în ceea ce privește organizarea producției.

Potrivit acestuia, Boeing nu mai urmărește creșterea rapidă a ritmului de fabricație fără a verifica în prealabil stabilitatea proceselor industriale.

„Încercăm să resetăm acest bilanț și cred că am făcut o treabă bună, deoarece am revenit aici în ultimele 18 luni și am crescut rata, și am procedat diferit”, a spus Ortberg.

Directorul general consideră că accentul pus pe controlul proceselor și pe eliminarea problemelor înainte de apariția lor reprezintă una dintre principalele schimbări implementate în companie.

„Ne-am asigurat că nu ne vom mișca până când sistemul de producție nu este stabil. Nu vom amâna munca pe linia de producție, așa cum făceam înainte. Deci cred că asta ne dă tuturor optimism.”

Mesajul conducerii Boeing este unul clar: extinderea producției nu va mai avea loc în detrimentul controlului calității, iar compania încearcă să evite repetarea greșelilor care au afectat programul 737 Max în trecut.

737 Max 10, primul model care va ieși de pe noua linie

Noua facilitate din Everett va începe activitatea prin fabricarea modelului 737 Max 10, cea mai mare și mai încăpătoare variantă din familia 737 Max.

Aeronava este destinată companiilor aeriene care doresc să transporte un număr mai mare de pasageri pe rute medii și scurte, fără a trece la aeronave wide-body, mai costisitoare.

Modelul se află încă în proces de certificare, iar Boeing estimează că aprobarea finală din partea FAA va fi obținută înainte de sfârșitul anului. Odată cu certificarea, compania va putea începe livrările către clienții care au comandat deja aeronava.

737 Max 10 este considerat un model strategic pentru Boeing în competiția cu rivalul european Airbus, în special cu aeronavele din familia A321neo, care domină în prezent segmentul avioanelor cu un singur culoar și capacitate mare.

Planurile Boeing sunt susținute și de evoluția favorabilă a pieței aviatice. După revenirea puternică a traficului aerian internațional, companiile aeriene continuă să comande aeronave noi pentru a răspunde cererii în creștere și pentru a înlocui flotele mai vechi.

Atât Boeing, cât și Airbus se confruntă cu un volum ridicat de comenzi și cu liste de așteptare care se întind pe mai mulți ani.

În acest context, orice creștere a capacității de producție poate avea un impact important asupra rezultatelor financiare ale constructorilor și asupra timpului de livrare pentru clienți.

Pentru Boeing, deschiderea noii linii de asamblare din Everett reprezintă mai mult decât o simplă extindere industrială. Este un test important pentru capacitatea companiei de a reveni la nivelurile de producție dorite, de a respecta standardele impuse de autoritățile de reglementare și de a recâștiga încrederea pieței după una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă.