„Când te cheamă echipa naţională, vii cu gândul de a face performanţe. Trebue să facem lucrul ăsta. E o mare provocare pentru mine ca antrenor, să pot să fac o ţară fericită. Am venit la echipa naţională pentu că sunt convins şi am curaj că vom realiza lucruri frumoase. Am venit să fac treabă şi să duc România acolo unde îşi doreşte”, a spus Hagi la conferinţa de presă de prezentare.

Gică Hagi a fost confirmat oficial în funcția de selecționer al naționalei României, urmând să fie prezentat luni, 20 aprilie, la ora 13:30, în cadrul unei conferințe de presă organizate de Federația Română de Fotbal la Casa Fotbalului, în zona Arenei Naționale. Numirea sa marchează începutul celui de-al doilea mandat pe banca echipei naționale, după experiența scurtă din 2001.

Revenirea lui Hagi la conducerea „tricolorilor” vine după mai bine de două decenii, prima sa perioadă în această funcție încheindu-se în urma ratării calificării la Campionatul Mondial din 2002, în barajul cu Slovenia. Noul mandat este privit ca o încercare de relansare a proiectului echipei naționale, într-un context considerat dificil după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026.

Negocierile dintre Hagi și președintele FRF, Răzvan Burleanu, au inclus mai multe condiții legate de organizarea întregului sistem de la nivelul loturilor naționale. Hagi ar urma să aibă un rol extins, cu influență asupra tuturor selecționatelor de juniori și tineret, începând de la U14 până la U21, cu obiectivul de a impune un stil unitar de joc și de a asigura continuitatea între generații.

Modelul propus de noul selecționer se bazează pe principiile deja implementate la academia sa de la Ovidiu, unde a promovat un sistem coerent de pregătire și dezvoltare a jucătorilor. În acest context, Hagi ar dori ca antrenorii tuturor echipelor naționale să fie propuși sau agreați de el, pentru a menține aceeași filozofie de joc la toate nivelurile.

Din punct de vedere contractual, sunt prevăzute și bonusuri importante de performanță, inclusiv sume de 500.000 de euro pentru calificarea la Campionatul European din 2028 și un milion de euro pentru obținerea calificării la Campionatul Mondial din 2030. Debutul său pe banca tehnică este programat într-un meci amical cu Georgia pe 1 iunie 2026, urmat de o altă partidă de pregătire cu Țara Galilor pe 6 iunie, pe Stadionul Steaua, iar ulterior România va evolua în Liga Națiunilor împotriva Suediei, Poloniei și Bosniei și Herțegovinei.

Schimbările de la nivelul staffului tehnic includ înlocuirea lui Florin Constantinovici cu Cătălin Anghel, colaborator apropiat al lui Hagi de la Farul, în timp ce Jerry Gane rămâne în echipă. Pentru postul de antrenor de portari este vizat Ștefan Preda, iar Leontin Toader ar urma să părăsească stafful naționalei.

În paralel, pentru a evita eventuale conflicte de interese, Hagi a cedat luna trecută pachetul majoritar de acțiuni de la clubul Farul. Echipa sa de club a câștigat titlul de campioană a României în 2016, sub numele de Viitorul, și din nou în 2023, deja sub denumirea de Farul, investițiile sale în proiect ridicându-se în timp la aproximativ 20 de milioane de euro. Stadionul unde a fost fondată o parte din acest proiect, Arena Națională, rămâne unul dintre reperele importante ale fotbalului românesc.

În aprilie 1975, Gheorghe Hagi a intrat pentru prima dată în contact cu fotbalul organizat, la Farul Constanța, unde a fost îndrumat de primul său antrenor, Iosif Bukossi. La doar 11 ani participa deja la competiția „Cupa Speranțelor”, iar în 1978 a fost legitimat oficial la clubul de pe litoral.

În 1980, Hagi a fost inclus în proiectul „Luceafărul”, echipa națională de juniori, iar doi ani mai târziu, la 17 ani, 7 luni și 6 zile, debuta în Divizia A într-un meci SC Bacău – Farul Constanța, încheiat 3-0. Un an mai târziu, în 1983, își făcea debutul și la echipa națională a României, sub comanda lui Mircea Lucescu, într-o partidă amicală cu Norvegia, la Oslo, scor 0-0. Tot în 1983, Hagi a ajuns la Sportul Studențesc, unde a contribuit la clasarea pe locul secund în sezonul 1984-1985, evoluțiile sale atrăgând atenția marilor cluburi din România.

În 1987, după un împrumut la Steaua, Hagi a intrat în istorie marcând golul decisiv în Supercupa Europei împotriva lui Dinamo Kiev, la Monte Carlo, aducând un nou trofeu european pentru fotbalul românesc. Ulterior a rămas la Steaua, deși inițial trebuia să revină la Sportul Studențesc, iar în 1990 a fost transferat la Real Madrid pentru 4 milioane de dolari, sumă record la acea vreme.

În prima ligă din România, Hagi a adunat 223 de meciuri și 141 de goluri, cucerind trei titluri de campion și trei Cupe ale României, fiind de două ori golgheter al campionatului în sezoanele 1984-1985 și 1985-1986. În Spania a evoluat pentru Real Madrid (1990-1992) și FC Barcelona (1994-1996), bifând și un episod la Brescia între aceste perioade. Unul dintre momentele emblematice ale carierei sale rămâne golul marcat de la mijlocul terenului în tricoul lui Real Madrid, împotriva Osasunei.

După perioada spaniolă, Hagi s-a transferat la Galatasaray Istanbul în 1996, unde a cunoscut una dintre cele mai importante etape ale carierei sale. În Turcia a evoluat până în 2001, adunând 167 de meciuri și 78 de goluri, câștigând patru titluri de campion, două Cupe ale Turciei, Cupa UEFA și Supercupa Europei. Galatasaray a devenit ultimul club din cariera sa de jucător.

La echipa națională, Hagi a fost lider absolut, deținând recorduri pentru selecții, banderole de căpitan și goluri marcate, rămânând și astăzi golgheterul all-time al României cu 35 de reușite. A participat la trei Campionate Europene și trei Cupe Mondiale, iar după performanțele de la Mondialul din 1994 a fost clasat pe locul patru în ancheta pentru Balonul de Aur. În 1999 a fost desemnat fotbalistul român al secolului, iar în 2001 i-a fost organizat meciul de retragere „Gala Hagi”.

Imediat după retragere, Hagi a devenit selecționer al României, însă nu a reușit calificarea la Campionatul Mondial din 2002 și a demisionat după barajul cu Slovenia. Cariera sa de antrenor a continuat în Turcia, la Bursaspor și apoi la Galatasaray, unde a câștigat Cupa Turciei, singurul trofeu din această etapă, dar a plecat după conflicte legate de politica de transferuri.

Ulterior a revenit în România, antrenând pentru scurt timp la Poli Timișoara și apoi la Steaua, unde a reușit calificarea în grupele Ligii Campionilor, dar a demisionat în 2007 în urma unor tensiuni cu finanțatorul clubului. A mai avut un al doilea mandat la Galatasaray în 2010-2011, după care s-a retras din antrenoratul la nivel de club.

În prezent, Hagi este implicat în dezvoltarea fotbalului prin Academia care îi poartă numele și prin proiectul de la Viitorul Constanța, continuând să influențeze formarea noilor generații de jucători.