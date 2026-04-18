Toleranță zero la corupție. Un caz recent de integritate profesională din cadrul Poliției Române a atras atenția publică și a fost apreciat la nivel înalt de conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Agentul-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu a refuzat o mită de 200 de euro oferită de un șofer depistat conducând sub influența alcoolului, consolidând astfel un exemplu de conduită profesională în sistemul de ordine publică.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj oficial de apreciere, subliniind importanța comportamentului etic în rândul structurilor de aplicare a legii.

Potrivit declarațiilor transmise public, ministrul a dorit să evidențieze personal gestul polițistului, considerându-l relevant pentru valorile fundamentale ale instituției.

Acesta a subliniat că respectarea legii, demnitatea profesională și caracterul personal al polițiștilor reprezintă elemente esențiale pentru credibilitatea instituțiilor de ordine publică.

Mesajul oficial a evidențiat faptul că astfel de exemple trebuie nu doar recunoscute, ci și promovate ca model de conduită în cadrul sistemului MAI.

„Am ținut să îi transmit personal aprecierea mea agentului-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu pentru conduita sa exemplară din 11 aprilie 2026, când a refuzat categoric o sumă de bani oferită pentru a evita aplicarea legii. Am considerat firesc să recunosc direct un asemenea gest, pentru că el spune ceva esențial despre ce dă forță unei instituții: caracterul oamenilor ei, respectul față de lege și demnitatea cu care este purtată uniforma. Astfel de exemple trebuie recunoscute, respectate și urmate”, a transmis Cătălin Predoiu pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Evenimentul a avut loc pe 11 aprilie 2026, pe raza comunei Tătărani. În timpul unui control rutier, un tânăr aflat sub influența alcoolului a fost oprit de poliție.

În încercarea de a evita sancțiunile legale, acesta a oferit agentului suma de 200 de euro. Polițistul a refuzat categoric mita, aplicând procedurile legale în vigoare.

Întregul moment a fost înregistrat cu ajutorul BodyWornCamera, dispozitiv aflat în dotarea agentului, ceea ce a permis documentarea obiectivă a situației.

Agentul-șef adjunct Ionuț-Valentin Sasu, încadrat în MAI din anul 2013, a declarat că a fost prima situație de acest tip întâlnită în cariera sa. El a precizat că va continua să își exercite atribuțiile cu profesionalism și fermitate, fără a accepta abateri de la lege.

Atitudinea sa reflectă politica de „toleranță zero” față de corupție promovată în cadrul structurilor de ordine publică.

În urma tentativelor de corupere a funcționarului public, tânărul implicat a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Acesta este cercetat pentru infracțiunea de dare de mită, conform legislației în vigoare.