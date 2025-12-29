Ministrul Cătălin Predoiu spune că peste 30.000 de angajați ai MAI, printre care polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri, lucrători din domeniul imigrației și al aviației, au fost zilnic la datorie. Toate structurile ministerului au fost complet operaționale, inclusiv Direcția Generală de Protecție Internă, fiecare acționând ferm și profesionist în domeniul său de competență, spune ministrul.

În perioada Sărbătorilor de iarnă, structurile de ordine publică au gestionat, în medie, aproximativ 2.700 de intervenții zilnice. De asemenea, echipajele pentru situații de urgență au desfășurat peste 1.600 de misiuni pe zi, cele mai multe având ca obiectiv salvarea de vieți, acordarea primului ajutor și stingerea incendiilor.

Cătălin Predoiu a precizat că Poliția Română a acționat ferm pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, fiind urmărită menținerea trendului descendent al infracționalității contra persoanei.

În același timp, au fost gestionate și intervenții deosebit de dificile, printre care cea din Ajunul Crăciunului, în localitatea Blăjel din județul Sibiu, unde un conflict spontan între aproximativ 30 de persoane, care se agresau cu obiecte contondente, a dus la rănirea gravă a unui bărbat de 36 de ani, ulterior fiind constatat decesul acestuia.

Pentru restabilirea ordinii publice au intervenit echipaje de poliție, inclusiv o grupă SAS, alături de jandarmi. În urma intervenției, 10 persoane au fost conduse la sediul poliției, patru fiind arestate preventiv pentru 29 de zile, iar alte șase cercetate în stare de libertate. Cercetările continuă pentru infracțiunile de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ministrul Afacerilor Interne a arătat că, în intervalul 24-28 decembrie, peste 1.300 de polițiști rutieri au intervenit pentru fluidizarea traficului desfășurat în condiții de iarnă. În aceeași perioadă au fost înregistrate 37 de accidente rutiere grave, soldate cu 16 persoane decedate și 31 rănite grav.

În mesajul său, Cătălin Predoiu a menționat și rolul Jandarmeriei Române în menținerea ordinii publice în zonele aglomerate și la manifestările religioase. La evenimentele publice și religioase organizate cu prilejul Crăciunului au participat peste 540.000 de persoane, iar manifestările s-au desfășurat fără incidente deosebite.

Totodată, Poliția de Frontieră a asigurat securitatea granițelor și fluidizarea traficului la punctele de trecere. Frontiera de stat a fost tranzitată, în medie zilnică, de peste 73.000 de persoane, fiind depistați 77 de migranți. În ziua de Crăciun, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Negru Vodă, județul Constanța, au depistat în extravilanul localității Negru Vodă 14 persoane fără documente, care au fost conduse la sediul instituției, cercetările fiind continuate pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Mesajul ministrului Afacerilor Interne a evidențiat și intervențiile pompierilor, care au acționat rapid și eficient în situații complexe. Un exemplu este incendiul produs în municipiul București, la un depozit de echipamente termice și sanitare de pe Bulevardul Iuliu Maniu, unde flăcările deschise și degajările mari de fum au afectat două hale și curtea depozitului, pe o suprafață de aproximativ 6.300 de metri pătrați. Intervenția a fost extrem de dificilă, însă nu s-au înregistrat victime.

De asemenea, condițiile meteorologice severe au determinat intervenții în 80 de localități din 27 de județe și în municipiul București, pentru îndepărtarea copacilor căzuți, degajarea elementelor de construcție și remedierea efectelor produse de vântul puternic și de ninsori.

În încheierea mesajului său, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis că obiectivul MAI rămâne asigurarea unor sărbători în siguranță pentru toți cetățenii și că instituția va continua să acționeze rapid, hotărât și profesionist pentru menținerea ordinii și siguranței publice, protejarea comunităților, a patrimoniului public și privat și a frontierelor de stat.

Mesajul ministrului poate fi vizualizat aici.