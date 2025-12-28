Bogdan Șchiop, liderul Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA), a transmis la B1 TV că se estimează un val de proteste ca urmare a declarațiilor premierului Ilie Bolojan. El a subliniat că măsurile anunțate nu pot fi considerate o reformă reală dacă presupun concedierea angajaților pentru a-i înlocui ulterior cu persoane alese de conducere.

„Vor să dea oameni afară, ca să externalizeze serviciile”, a acuzat sindicalistul.

Sindicaliștii din Administrație susțin că, după ce vor fi dați oameni afară, vor fi angajate pilele de partid.

„Acest Guvern nu dorește să facă o reformă reală. După ce vor face concedierile, își vor angaja oamenii lor, membri de partid sau care au contribuit la partid”, a mai acuzat Șchiop.

Potrivit liderului FNSA, la protestele angajaților din administrație se vor alătura și alte categorii de salariați.

Șchiop a afirmat că, în baza informațiilor pe care le deține, personalul din Sistemul de Apărare și Ordine Publică — în special polițiștii — alături de lucrătorii din Sănătate și Învățământ, intenționează să protesteze împotriva Guvernului Bolojan în anul 2026.

Reprezentanții angajaților din administrație și-au exprimat nemulțumirea după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că în anul 2026 vor avea loc concedieri în sectorul public.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că, în cursul anului viitor, planul de reducere a cheltuielilor din administrație va putea presupune, în anumite cazuri, și reduceri de personal. El a precizat că toate autoritățile vor trebui să realizeze un audit al schemei de personal pentru a verifica dacă există posturi nejustificate sau personal excedentar. În urma acestui audit, autoritățile vor avea două opțiuni: fie să revizuiască sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie, acolo unde se constată clar și indubitabil surplus de personal, să procedeze la reduceri.