Sindicaliștii anunță proteste după declarațiile premierului Ilie Bolojan
Bogdan Șchiop, liderul Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA), a transmis la B1 TV că se estimează un val de proteste ca urmare a declarațiilor premierului Ilie Bolojan. El a subliniat că măsurile anunțate nu pot fi considerate o reformă reală dacă presupun concedierea angajaților pentru a-i înlocui ulterior cu persoane alese de conducere.
„Vor să dea oameni afară, ca să externalizeze serviciile”, a acuzat sindicalistul.
Sindicaliștii din Administrație susțin că, după ce vor fi dați oameni afară, vor fi angajate pilele de partid.
„Acest Guvern nu dorește să facă o reformă reală.
După ce vor face concedierile, își vor angaja oamenii lor, membri de partid sau care au contribuit la partid”, a mai acuzat Șchiop.
Potrivit liderului FNSA, la protestele angajaților din administrație se vor alătura și alte categorii de salariați.
Șchiop a afirmat că, în baza informațiilor pe care le deține, personalul din Sistemul de Apărare și Ordine Publică — în special polițiștii — alături de lucrătorii din Sănătate și Învățământ, intenționează să protesteze împotriva Guvernului Bolojan în anul 2026.
Sindicaliștii reacționează după anunțul lui Ilie Bolojan privind concedierile din 2026
Reprezentanții angajaților din administrație și-au exprimat nemulțumirea după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că în anul 2026 vor avea loc concedieri în sectorul public.
Premierul Ilie Bolojan a explicat că, în cursul anului viitor, planul de reducere a cheltuielilor din administrație va putea presupune, în anumite cazuri, și reduceri de personal. El a precizat că toate autoritățile vor trebui să realizeze un audit al schemei de personal pentru a verifica dacă există posturi nejustificate sau personal excedentar. În urma acestui audit, autoritățile vor avea două opțiuni: fie să revizuiască sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie, acolo unde se constată clar și indubitabil surplus de personal, să procedeze la reduceri.
„În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile din administrație, va implica, în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal. Nu trebuie să ne ascundem de asta!
În fapt, anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu. Atunci ei vor avea două posibilități: fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie, acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal”, a spus Ilie Bolojan.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.