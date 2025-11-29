Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a lansat un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că declarația premierului din 25 noiembrie 2025 – conform căreia „situația din România s-a îmbunătățit” – nu are nicio legătură cu realitatea trăită de populație.

Potrivit postării de pe pagina de Facebook a FNSA, bilanțul celor cinci luni de guvernare ar conține nu doar lipsa unor reforme reale, ci și o serie de măsuri sau efecte care au agravat situația economică, socială și instituțională a țării. Organizația sindicală listează 25 de „puncte negre”, despre care afirmă că reflectă consecințele negative ale politicilor actualului Executiv.

În primul rând, sindicatele reproșează pierderea a 9 miliarde de euro din PNRR în urma renegocierilor realizate în mandatul lui Ilie Bolojan. FNSA critică faptul că, deși premierul ar fi prezentat public renegocierea drept un succes, suma totală disponibilă pentru România ar fi scăzut de la 30 la 21 de miliarde de euro. Tot la categoria promisiuni neîndeplinite, organizația susține că Guvernul nu ar fi produs nicio reformă reală, în ciuda angajamentelor declarate la preluarea mandatului.

Un alt reproș major privește creșterea inflației, care a ajuns la 9,66%, conform FNSA. Federația acuză Guvernul că ar fi contribuit la acest trend prin majorarea TVA la 21% și prin creșterea accizelor și altor taxe, măsuri intrate în vigoare la 1 august 2025.

Sindicatele susțin că aceste decizii ar fi dus la scumpiri generale, resimțite la raft pentru toate tipurile de produse și servicii, ceea ce ar fi redus puterea de cumpărare a populației și ar fi împovărat bugetele familiilor. De asemenea, FNSA notează deprecierea leului, afirmând că euro se apropie de pragul de 5,10 lei.

Pe plan extern, organizația susține că România „nu contează pentru SUA”, invocând anunțul american din 29 octombrie 2025 privind reducerea cu jumătate a efectivelor militare staționate în România. În plan intern, sindicatele amintesc decizia Curții Constituționale din mai 2025, prin care declarațiile de avere și de interese nu vor mai include detalii despre averile soților și copiilor și nu vor mai fi publice, ceea ce, în opinia FNSA, afectează transparența.

Situația economică generală este descrisă de federație ca fiind îngrijorătoare. Datoria publică ar fi ajuns în iulie la 58,9% din PIB, apropiindu-se de pragul critic de 60%. În același timp, salariul minim pentru 2026 a fost înghețat, măsură care, potrivit FNSA, ar afecta aproape două milioane de români.

Rata șomajului, afirmă sindicatele, a crescut la 5,9% în august, ceea ce înseamnă aproape 481.000 de persoane fără loc de muncă. FNSA invocă și concedierile anunțate de companii mari precum Dacia și OMV Petrom, fiecare cu câte o mie de disponibilizări, precum și avertismentele patronatelor din construcții privind posibile concedieri ale circa 50.000 de angajați.

Organizația afirmă și că Guvernul a luat în discuție reducerea indemnizațiilor de șomaj, în condițiile în care unele companii și instituții au fost deja nevoite să trimită oameni în șomaj.

FNSA critică și componența Guvernului, acuzându-l pe premier că a girat numirea la Ministerul Apărării a unui politician care ar fi recunoscut public că a mințit în CV, referindu-se la cazul ministrului Ionuț Moșteanu. Federația reproșează și conflictul deschis cu magistrații, precum și menținerea pensiilor speciale pentru anumite categorii, inclusiv parlamentarii, în timp ce sporurile unor angajați din administrație ar fi fost tăiate.

Printre alte măsuri contestate se numără limitarea sporurilor pentru condiții vătămătoare și pentru lucrul cu fonduri europene, taxarea unor categorii vulnerabile – mame, văduve, veterani de război și călugări, reducerea burselor studenților și măsurile care ar fi dus la creșterea normei profesorilor, la aglomerarea claselor și la diminuarea plății orelor suplimentare.

FNSA critică și un incident în care un ofițer de presă al Guvernului ar fi fost pus să îndepărteze jurnaliști în Parlament, situație prezentată ca o premieră negativă.

Federația acuză Executivul că nu a redus cheltuielile partidelor, subvențiile rămânând la nivelul anului 2023, și că România ar fi plătit dobânzi de peste 11 miliarde de euro, comparabile cu cele din perioada de criză din Grecia. Un alt indicator invocat este creșterea cu 35% a numărului de firme în insolvență.

Pe lista criticilor apare și numirea purtătorului de cuvânt al Guvernului în conducerea Radioului Public, situație pe care FNSA o consideră problematică pentru independența instituției.

Organizația sindicală susține că eliminarea facilităților fiscale pentru salariații din IT și construcții a contribuit la valuri de concedieri în companii precum Oracle, Bitdefender, Amazon, Endava, Vodafone sau în numeroase firme de construcții aflate în pragul închiderii.

În sectorul bancar, peste 5.000 de angajați ar fi rămas fără loc de muncă. Consumul intern s-ar fi prăbușit, cu o scădere de peste 7% de la o lună la alta, România fiind între țările europene cu cele mai mari reduceri ale consumului, potrivit Eurostat.

FNSA afirmă că populația își restrânge drastic cheltuielile, inclusiv din cauza scumpirilor și incertitudinii economice.

În final, federația acuză premierul că ar fi locuit timp de patru luni într-o vilă de protocol în mod ilegal, referindu-se la fosta locuință a lui Traian Băsescu, deși premierul a declarat public că mutarea fusese dispusă din motive de securitate, iar situația ar fi fost ulterior clarificată.

FNSA conchide că, după cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan ar lăsa în urmă „un stat de drept slăbit, cu o capacitate insittuțională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecați, cu salarii înghețate și o sărăcie care ne strivește pe toți”. În viziunea sindicatului, realitatea din România este departe de a fi „îmbunătățită”, așa cum susține premierul.