Lista FNSA: Cele 25 de puncte negre ale Guvernului Bolojan. Sindicatele din administrație contestă mesajul premierului despre „îmbunătățirea situației din România”
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a lansat un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că declarația premierului din 25 noiembrie 2025 – conform căreia „situația din România s-a îmbunătățit” – nu are nicio legătură cu realitatea trăită de populație.
Potrivit postării de pe pagina de Facebook a FNSA, bilanțul celor cinci luni de guvernare ar conține nu doar lipsa unor reforme reale, ci și o serie de măsuri sau efecte care au agravat situația economică, socială și instituțională a țării. Organizația sindicală listează 25 de „puncte negre”, despre care afirmă că reflectă consecințele negative ale politicilor actualului Executiv.
În primul rând, sindicatele reproșează pierderea a 9 miliarde de euro din PNRR în urma renegocierilor realizate în mandatul lui Ilie Bolojan. FNSA critică faptul că, deși premierul ar fi prezentat public renegocierea drept un succes, suma totală disponibilă pentru România ar fi scăzut de la 30 la 21 de miliarde de euro. Tot la categoria promisiuni neîndeplinite, organizația susține că Guvernul nu ar fi produs nicio reformă reală, în ciuda angajamentelor declarate la preluarea mandatului.
Inflație, scumpiri și deprecierea leului. România a ajuns să nu mai conteze pentru Statele Unite
Un alt reproș major privește creșterea inflației, care a ajuns la 9,66%, conform FNSA. Federația acuză Guvernul că ar fi contribuit la acest trend prin majorarea TVA la 21% și prin creșterea accizelor și altor taxe, măsuri intrate în vigoare la 1 august 2025.
Sindicatele susțin că aceste decizii ar fi dus la scumpiri generale, resimțite la raft pentru toate tipurile de produse și servicii, ceea ce ar fi redus puterea de cumpărare a populației și ar fi împovărat bugetele familiilor. De asemenea, FNSA notează deprecierea leului, afirmând că euro se apropie de pragul de 5,10 lei.
Pe plan extern, organizația susține că România „nu contează pentru SUA”, invocând anunțul american din 29 octombrie 2025 privind reducerea cu jumătate a efectivelor militare staționate în România. În plan intern, sindicatele amintesc decizia Curții Constituționale din mai 2025, prin care declarațiile de avere și de interese nu vor mai include detalii despre averile soților și copiilor și nu vor mai fi publice, ceea ce, în opinia FNSA, afectează transparența.
Datorie publică în creștere, salarii înghețate și concedieri anunțate de marile companii
Situația economică generală este descrisă de federație ca fiind îngrijorătoare. Datoria publică ar fi ajuns în iulie la 58,9% din PIB, apropiindu-se de pragul critic de 60%. În același timp, salariul minim pentru 2026 a fost înghețat, măsură care, potrivit FNSA, ar afecta aproape două milioane de români.
Rata șomajului, afirmă sindicatele, a crescut la 5,9% în august, ceea ce înseamnă aproape 481.000 de persoane fără loc de muncă. FNSA invocă și concedierile anunțate de companii mari precum Dacia și OMV Petrom, fiecare cu câte o mie de disponibilizări, precum și avertismentele patronatelor din construcții privind posibile concedieri ale circa 50.000 de angajați.
Organizația afirmă și că Guvernul a luat în discuție reducerea indemnizațiilor de șomaj, în condițiile în care unele companii și instituții au fost deja nevoite să trimită oameni în șomaj.
FNSA critică și componența Guvernului, acuzându-l pe premier că a girat numirea la Ministerul Apărării a unui politician care ar fi recunoscut public că a mințit în CV, referindu-se la cazul ministrului Ionuț Moșteanu. Federația reproșează și conflictul deschis cu magistrații, precum și menținerea pensiilor speciale pentru anumite categorii, inclusiv parlamentarii, în timp ce sporurile unor angajați din administrație ar fi fost tăiate.
Printre alte măsuri contestate se numără limitarea sporurilor pentru condiții vătămătoare și pentru lucrul cu fonduri europene, taxarea unor categorii vulnerabile – mame, văduve, veterani de război și călugări, reducerea burselor studenților și măsurile care ar fi dus la creșterea normei profesorilor, la aglomerarea claselor și la diminuarea plății orelor suplimentare.
FNSA critică și un incident în care un ofițer de presă al Guvernului ar fi fost pus să îndepărteze jurnaliști în Parlament, situație prezentată ca o premieră negativă.
Val de concedieri în IT, construcții sau sectorul bancar, totul din cauza deciziilor luate de Guvern
Federația acuză Executivul că nu a redus cheltuielile partidelor, subvențiile rămânând la nivelul anului 2023, și că România ar fi plătit dobânzi de peste 11 miliarde de euro, comparabile cu cele din perioada de criză din Grecia. Un alt indicator invocat este creșterea cu 35% a numărului de firme în insolvență.
Pe lista criticilor apare și numirea purtătorului de cuvânt al Guvernului în conducerea Radioului Public, situație pe care FNSA o consideră problematică pentru independența instituției.
Organizația sindicală susține că eliminarea facilităților fiscale pentru salariații din IT și construcții a contribuit la valuri de concedieri în companii precum Oracle, Bitdefender, Amazon, Endava, Vodafone sau în numeroase firme de construcții aflate în pragul închiderii.
În sectorul bancar, peste 5.000 de angajați ar fi rămas fără loc de muncă. Consumul intern s-ar fi prăbușit, cu o scădere de peste 7% de la o lună la alta, România fiind între țările europene cu cele mai mari reduceri ale consumului, potrivit Eurostat.
FNSA afirmă că populația își restrânge drastic cheltuielile, inclusiv din cauza scumpirilor și incertitudinii economice.
În final, federația acuză premierul că ar fi locuit timp de patru luni într-o vilă de protocol în mod ilegal, referindu-se la fosta locuință a lui Traian Băsescu, deși premierul a declarat public că mutarea fusese dispusă din motive de securitate, iar situația ar fi fost ulterior clarificată.
FNSA conchide că, după cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan ar lăsa în urmă „un stat de drept slăbit, cu o capacitate insittuțională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecați, cu salarii înghețate și o sărăcie care ne strivește pe toți”. În viziunea sindicatului, realitatea din România este departe de a fi „îmbunătățită”, așa cum susține premierul.
Postarea integrală a FNSA
„FNSA: O altă față a guvernării Bolojan. Cele 25 de puncte ,,negre” ale Guvernului Bolojan
În data de 25 noiembrie 2025, premierul Ilie Bolojan declara: Situația din România s-a îmbunătățit!
Serios, domnule premier? O duc românii mai bine? Haideți să vedem!
1.România a pierdut 9 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență sub mandatul dvs.!
V-ați lăudat cu surle și trâmbițe că PNRR-ul a fost renegociat cu Comisia Europeană și vom primi 21 de miliarde de euro. Adevărul e altul: România a pierdut 9 miliarde de euro la această renegociere, pentru că PNRR-ul inițial avea o sumă totală de 30 de miliarde de euro!
2.Zero reforme reale.
Dacă a văzut cineva vreo urmă de reformă pe undeva, acum e momentul să spună!
3.Inflația continuă să crească – 9,66% acum.
Guvernul Bolojan a contribuit chiar la creșterea inflației prin majorarea TVA la 21%, în loc să contribuie la scăderea acestui indicator. Majorarea TVA-ului, accizelor și altor taxe, intrate în vigoare la 1 august 2025, măsuri care au dus la creșterea prețurilor și la reducerea puterii de cumpărare a populație. măsuri care s-au transferat direct în creșteri de prețuri la raft și s-au văzut și în cifrele tot mai mari ale inflației. Și vorbim aici de toate categoriile. Produse alimentare, nealimentare sau servicii. Asta indică și că e un fenomen general, nu unul restrâns la segmente izolate. Iar asta a pus presiune pe bugetele familiilor.
4.Euro se apropie de 5,10 lei.
5.România nu contează pentru SUA.
Americanii își retrag jumătate dintre efectivele militare din România, potrivit anunțului oficial din 29 octombrie 2025.
6.Declarațiile de avere și interese nu vor mai fi publicate și nu vor mai cuprinde detalii despre averile soților și copiilor.
Este decizia Curții Constituționale a României (CCR) de la sfârșitul lunii mai 2025.
7.Datoria publică se apropie de 60% din PIB! În iulie 2025, datoria publică a urcat la 58,9% din PIB.
8.A înghețat salariul minim pentru anul 2026.
Ați aruncat, deci, în sărăcie aproape 2 milioane de români.
9.Rata șomajului continuă să crească!
Rata șomajului din România a ajuns în august la la 5,9%, potrivit datelor INS, cu aproximativ 481.000 de persoane fără loc de muncă. Două mari companii – DACIA și OMV Petrom dau afară câte 1.000 de oameni. Patronatele din construcții anunță că dau afară 50.000 de oameni. Alte zeci de companii din toată țara au anunțat deja că trimit în șomaj mii de oameni. Să amintim că după ce forțați companiile și administrația publică să trimită lucrătorii în șomaj, v-ați propus să tăiați și din indemnizația de șomaj?
10.Ați propus și ați girat în Guvern, la portofoliul ,,Apărare”, un politician care recunoaște că a mințit în propriul CV! Ionuț Moșteanu a declarat în data de 27 noiembrie 2025 că n-a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti, deși a trecut-o în CV pe vremea când lucra la TAROM. Ulterior, în 28 noiembrie 2025, ministrul Ionuț Moșteanu nu și-a dat demisia.
11.Ați intrat în război cu magistrații și i-ați transformat în răul societății. Dar nu v-ați atins de pensiile speciale cu adevărat niciodată! De pildă, de cele ale parlamentarilor!
12.Ați tăiat din sporurile angajaților din administrație (plafonarea sporului pentru condițiile vătămătoare sau pentru cei care lucreză cu fonduri europene), dar n-ați redus numărul de membri în Consiile de administrație și n-ați tăiat nici din indemnizațiile acestora!
13.Ați taxat mamele, văduvele, veteranii de război și călugării prin neexceptarea acestora de la plata CASS. Mare economie ați făcut! S-a văzut în datoria publică!
14.Ați tăiat bursele studenților!
15.I-ați pus pe profesori să muncească mai mult, ați aglomerat clasele și ați redus din nr. de profesori plătiți cu ora, astfel! Un profesor este plătit pe oră cu 23 de lei brut, adică 12,7 lei în mână. Practic, doar 2 euro pe oră. Mai puțin decât un muncitor necalificat!
16.Ați mai comis o premieră: pentru prima dată un angajat al Guvernului – ofițer de presă la Palatul Victoria – a fost pus să împingă jurnaliștii doar pentru că dvs. refuzați să dați declarații pe holurile Parlamentului!
17.N-ați tăiat mai nimic de la partide, de vreme ce subvențiile sunt în 2025 la nivelul anului 2023! De scăderea numărului de parlamentari, nimic? Dar de sumele forfetare destinate acestora?
18.România a plătit dobânzi de peste 11 miliarde de euro!
Am ajuns să plătim dobânzi mai mari ca Grecia pe vremea când era în criză financiară!
19.Creștere cu 35% a numărului de firme în insolvență.
20.Sunteți primul premier din istoria țării care își numește purtătorul de cuvânt șef în conducerea unui organism de presă: Radioul Public. Cu siguranță, doamna Dogioiu nu se va ocupa ca punctajele de comunicare să ajungă în emisia radio.
21.Ați eliminat facilitățile pentru salariații din domeniul IT și firmele de IT concediază pe capete (ex: Oracle România dă afară peste 400 de oameni, Bidefender peste 200. De asemenea, alte companii din România precum Amazon, Endava și Vodafone au concediat porțiuni semnificative din forța de muncă.
22.Ați eliminat facilitățile pentru salariații din construcții. Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fi disponibilizaţi. Unele companii deja se pregătesc să se închidă
23.Peste 5.000 de angajaţi din sectorul bancar au rămas fără locuri de muncă.
24.Consumul s-a prăbușit. Datele INS ne arată că de la o lună la alta consumul a scăzut cu peste 7%. Potrivit Eurostat, avem printre cele mai mari scăderi la nivel european. Românii au început să fie mai atenți la cheltuieli, să reducă achizițiile neesențiale și să se orienteze către produse și servicii mai ieftine. Această tendință indică o schimbare de comportament determinată de scumpiri și de incertitudinea economică.
25.Sunteți primul premier din istoria României, domnule Bolojan, acuzat că a stat patru luni ilegal în fosta vilă a lui Băsescu! În data de 27 octombrie, premierul a declarat că nu a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu şi a explicat că din considerente de securitate a fost mutat într-o casă care era disponibilă şi a aflat abia apoi că aceasta era fosta locuinţă a lui Băsescu.
Sunt 25 de puncte ,,negre” ale Guvernării Bolojan! Nicidecum România nu o duce mai bine. La capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu o capacitate instituțională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecați, cu salarii înghețate și o sărăcie care ne strivește pe toți! Asta e România ,,îmbunătățită”?”, este postarea integrală a sindicaliștilor din administrație.
