Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier, mulțumindu-i pentru activitatea desfășurată în cele cinci luni de mandat. Bolojan a precizat că îi va propune președintelui României ca interimatul la Ministerul Apărării să fie preluat de Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

”Am luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, scrie premierul Ilie Bolojan într-o mesaj transmis de Executiv.

”Îi voi propune preşedintelui României ca interimatul funcţiei să fie asigurat de dl Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”, mai transmite şeful Executivului.

Ionuț Moșteanu a anunțat astăzi că și-a încheiat mandatul de ministru al Apărării Naționale, după cinci luni de activitate, ca urmare a disputelor legate de pregătirea sa academică.

Decizia a fost luată cu scopul de a nu distrage atenția de la provocările majore cu care se confruntă România și Europa, în contextul tensiunilor generate de Rusia.

Într-un mesaj public, Moșteanu a subliniat că gestul său este făcut cu respect pentru Armata Română și cu asumarea responsabilității față de instituția pe care a condus-o.

”Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.

Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere.

Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, spune acesta.

Pe parcursul mandatului, Moșteanu a precizat că a urmărit îndeaproape programele de înzestrare a armatei, a consolidat relațiile cu partenerii internaționali și a susținut drepturile personalului militar. De asemenea, a menționat eforturile sale de a crea un cadru legal mai transparent și de a combate interesele private care ar putea afecta domeniul apărării.

”Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi – am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria”,a continuat acesta.

În mesajul de rămas-bun, Moșteanu a mulțumit colegilor din USR, președintelui partidului, premierului și președintelui țării pentru sprijinul acordat, precum și familiei sale pentru susținerea necondiționată în această perioadă.

Totodată, a făcut un apel la sprijinirea liderilor locali proeuropeni care contribuie la menținerea echilibrului și direcției corecte a României, menționând personalități precum Nicușor Dan și Ilie Bolojan.