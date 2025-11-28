Autoritatea Națională pentru Resurse Minerale propune modificarea Legii petrolului astfel încât, „dacă o persoană juridică își pierde drepturile conform legii, inclusiv din cauza sancțiunilor internaționale, calitatea sa de titular încetează”.

În acest scenariu, ceilalți parteneri din acordul petrolier, precum Romgaz, pot prelua direct operațiunile, evitând blocajele în proiectele de explorare și exploatare.

Proiectul apare în condițiile în care Lukoil se află sub sancțiuni ale SUA și deține participația majoritară în perimetrul Trident (87%), în timp ce Romgaz are doar 13%. Noua procedură ar permite companiei de stat să preia responsabilitățile operaționale, pentru a asigura continuitatea extracției în Marea Neagră.

Situația tensionată este dublată de problemele OMV Petrom în proiectul Neptun Deep. Compania a cerut prelungirea licenței de explorare care expiră în noiembrie, însă autoritățile au acordat doar o lună.

Dacă nu începe lucrările la sondele Nard și Anaconda, sancțiunea impusă crește de la 20 la 50 de milioane de euro. OMV a transmis că „în acest moment toate licențele OMV Petrom sunt în vigoare”, iar Sorin Grindeanu a respins informațiile privind discuții cu reprezentanții companiei.

Noul mecanism propus de ANRM urmărește să prevină blocarea acordurilor petroliere în situații excepționale, asigurând continuarea proiectelor strategice pentru securitatea energetică a României. Proiectul este în consultare publică și urmează să fie ajustat înainte de adoptare.

În același context al sancțiunilor, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat marți că trei companii sunt deja în negocieri cu Lukoil pentru achiziția activelor sale din România – rafinăria Petrotel și rețeaua de benzinării.

„În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul încă de acum câteva săptămâni. Am fost notificaţi, suntem în legătură cu ei şi urmează să se parafeze această tranzacţie între două companii private”, a declarat Bogdan Ivan la Romanian International Energy Conference, potrivit Agerpres.

Oficialul a precizat că România nu a cerut prelungirea termenelor prevăzute în regimul sancțiunilor americane:

„E o decizie foarte clară și politică dacă aplicăm sancţiunile SUA, suntem de acord cu ele sau nu. România, spre deosebire de alte state vecine, nu este dependentă de producţia de hidrocarburi (…) Prin urmare, nu a cerut această prelungire şi poziţia noastră este foarte clară şi foarte fermă.”

Ministrul a adăugat că statul român așteaptă aplicarea sancțiunilor, iar tranzacția de vânzare a activelor Lukoil trebuie încheiată rapid pentru a nu afecta activitatea economică: