Rafinăria Petrotel, deținută de grupul rus Lukoil, a întrerupt importul de țiței de origine rusă începând cu 5 decembrie 2022, ca urmare a sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, potrivit Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier din Portul Constanța. În această perioadă, rafinăria a achiziționat materie primă doar din surse acceptate în UE, iar toate contractele existente cu Oil Terminal sunt onorate, fără datorii restante.

Revizia programată a rafinăriei, începută în octombrie, trebuia să se încheie la sfârșitul lunii noiembrie, dar a fost prelungită două săptămâni, urmând ca activitatea să fie reluată după 13 decembrie 2025. Această dată reprezintă termenul până la care companiile Lukoil beneficiază de excepții de sancțiuni pentru a-și continua operațiunile curente, inclusiv investițiile preexistente și contractele semnate anterior, scrie profit.ro.

Oil Terminal avertizează că oprirea activității rafinăriei va afecta semnificativ operațiunile sale dacă nu se identifică alternative. Lukoil România SRL, care gestionează rețeaua de 320 de benzinării și achiziționează combustibil de la Petrotel prin intermediul traderului Litasco, este principalul client al Oil Terminal, contribuind cu aproximativ 63,6 milioane de lei la facturarea din primele nouă luni ale anului, valoare cu aproape 50% mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Lukoil deține în România rafinăria Petrotel, un lanț de benzinării, afaceri de distribuție de uleiuri și produse petroliere, precum și participații semnificative în concesiuni de gaze offshore. În ciuda percepției publice privind imposibilitatea funcționării companiilor Lukoil sub sancțiuni, OFAC din cadrul Trezoreriei SUA permite până la 13 decembrie 2025 efectuarea plăților curente, întreținerea proprietăților și continuarea proiectelor de investiții preexistente, interzicând doar plățile intragrup către entități sancționate fără autorizare.

Până la expirarea termenului, Lukoil poate continua operațiunile în România, iar grupul intenționează să vândă activele internaționale, fie individual, fie într-un pachet. Fondul de investiții Carlyle este considerat favorit pentru achiziția întregului portofoliu Lukoil, iar tranzacția ar putea implica revânzarea etapizată a activelor downstream și upstream către diverși jucători internaționali.

Autoritățile române, inclusiv președintele Nicușor Dan și ministrul Energiei Bogdan Ivan, au discutat anterior despre preluarea temporară a rafinăriei, însă această opțiune nu mai pare în plan. Guvernul a comunicat că pregătește un proiect legislativ pentru un mecanism general de aplicare a sancțiunilor, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, asigurând respectarea regulilor internaționale.

Astfel, până la 13 decembrie, Petrotel și rețeaua de benzinării Lukoil din România își pot continua activitatea, în timp ce negocierile pentru vânzarea activelor grupului rus continuă sub supravegherea autorităților americane.