Informația a fost confirmată de Ministerul Energiei de la Chișinău, care a precizat că a discutat cu reprezentanți ai României menținerea unor livrări constante de carburanți, în contextul în care România instituie, începând cu 24 martie, o situație de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere.

Potrivit autorităților moldovene, această înțelegere este esențială deoarece Republica Moldova se aprovizionează în mare parte cu combustibili din România, aceasta fiind și cea mai scurtă rută logistică. Discuțiile au avut loc cu Guvernul de la București înainte de aplicarea restricțiilor, stabilite printr-o ordonanță de urgență.

„Ținând cont de faptul ca R. Moldova se aprovizionează în mare parte cu combustibili din Romania, aceasta fiind și cea mai scurtă rută logistică, a fost discutată cu Cabinetul de Miniștri de la București menținerea livrărilor constante a cantităților zilnice de carburanți”, a transmis Ministerul Energiei, pe 24 martie, cu câteva ore înainte să fie aplicate restricțiile românești, printr-o Ordonanță de urgenț, pentru Europa Liberă.

Actul normativ analizat de autoritățile române prevede declararea unei situații de criză pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult trei luni, în funcție de evoluția situației. Măsurile includ limitarea marjelor de profit pe întreg lanțul de distribuție, de la producători și rafinării până la distribuitori și benzinării, fiecare fiind obligat să respecte un plafon stabilit prin ordonanță.

În plus, exporturile de carburanți vor putea fi realizate doar cu acordul scris prealabil al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei. În aceste condiții, Republica Moldova va avea nevoie de aprobarea celor două instituții pentru a continua importurile de combustibili din România.

Datele Ministerului Energiei de la Chișinău arată că Republica Moldova consumă zilnic aproximativ 2.000 de tone de motorină și până la 600 de tone de benzină, cantități acoperite integral din importuri. În 2024, România a fost principalul furnizor, asigurând circa 80% din motorină și peste 99% din benzină.

Totuși, în contextul închiderii rafinăriei Petrotel-Lukoil, aflată sub incidența sancțiunilor americane, Republica Moldova a început să-și diversifice sursele de aprovizionare, orientându-se către Turcia și Bulgaria. Datele din Portul Internațional Liber Giurgiulești arată că, de la începutul lunii martie până pe 24 martie, au intrat pe cale navală 25.644 de tone de carburanți, dintre care 21.716 tone de motorină și 3.928 de tone de benzină.

Pe 21 martie, o navă din România a livrat 2.400 de tone de motorină în portul Giurgiulești, însă majoritatea cantităților din luna martie au provenit din Turcia și Bulgaria. În februarie, în același port au fost aduse aproape 38.000 de tone de combustibili, dintre care peste 23.000 de tone de motorină.

Specialiștii ANRE atrag atenția că principalul risc nu îl reprezintă creșterea prețurilor, ci posibila întrerupere a lanțurilor logistice. Directorul instituției, Alexei Taran, a avertizat că situația ar putea să se deterioreze din cauza unor factori externi, precum restricțiile impuse de țările exportatoare.

Pe fondul tensiunilor generate de conflictul din Golful Persic, autoritățile de la Chișinău au declarat stare de alertă în sectorul energetic pe 4 martie. Ulterior, pe 18 martie, a fost introdusă plafonarea temporară a vânzării motorinei în recipiente de până la 20 de litri, fără a afecta alimentarea autovehiculelor.

Totodată, stocurile destinate reexportului de benzină din portul Giurgiulești au fost reduse de la 8.000 la 5.000 de tone, în timp ce plafonul pentru motorină a rămas la 25.000 de tone. În seara zilei de 24 martie, Guvernul de la Chișinău urmează să solicite Parlamentului instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de două luni. Măsuri similare au mai fost adoptate în trecut, în ianuarie 2022, pe piața gazelor, și în decembrie 2024, pe fondul insuficienței resurselor energetice.

Președinta Maia Sandu a descris situația de pe piața carburanților ca fiind foarte îngrijorătoare, subliniind că autoritățile au aprobat un program de rambursare a accizelor de peste 100 de milioane de lei pentru sectorul agrar și analizează și alte măsuri de sprijin economic.

La rândul său, directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat că statul dispune de instrumentele necesare pentru a preveni transformarea crizei energetice într-una umanitară.