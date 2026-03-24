Guvernul propune instituirea unui cadru de intervenție rapidă pe piața țițeiului și a produselor petroliere, printr-un proiect de ordonanță de urgență care stabilește declararea oficială a unei situații de criză. Documentul, publicat în dezbatere publică de Ministerul Energiei, prevede un set de măsuri excepționale menite să limiteze efectele negative asupra economiei și populației.

Potrivit proiectului, aceste măsuri vor fi aplicate pentru o perioadă inițială de șase luni. Autoritățile au prevăzut însă posibilitatea prelungirii succesive a acestui interval, pentru perioade de cel mult trei luni, în funcție de evoluția situației care a determinat instituirea stării de criză.

În același timp, încetarea aplicării acestor măsuri poate fi decisă înainte de expirarea termenului stabilit, dacă situația de criză dispare. O astfel de decizie va fi luată prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, împreună cu ministerul de resort.

Nota de fundamentare a actului normativ subliniază că proiectul vizează explicit declararea situației de criză pe piața petrolieră, ca instrument juridic necesar pentru implementarea măsurilor propuse.

Un element central al proiectului elaborat de Guvern îl reprezintă introducerea unor restricții privind exportul produselor petroliere. Astfel, exporturile de benzină și motorină vor putea fi realizate doar cu acordul ministerului responsabil de domeniul economic și al ministerului de resort.

În paralel, autoritățile propun limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici implicați în producerea, importul, distribuția și comercializarea carburanților. Concret, adaosul va fi plafonat la maximum 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.

Această măsură este justificată de necesitatea prevenirii unor distorsiuni pe piață și a unor comportamente speculative din partea operatorilor economici.

„Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă pentru a prevenii creşteri nejustificate a preţurilor la aceste produse”, se arată în document.

Totodată, proiectul introduce mecanisme suplimentare pentru prevenirea comercializării produselor petroliere la prețuri care depășesc valorile maximale stabilite.

Pe lângă restricțiile comerciale, Guvernul include în proiect și o măsură care permite ajustarea conținutului de biocarburant în benzină. Operatorii economici vor putea reduce procentul de biocarburant din compoziția benzinei de la 8% la minimum 2%, pe durata aplicării măsurilor de protecție.

Această flexibilitate este menită să faciliteze adaptarea rapidă a operatorilor la condițiile de criză și să contribuie la menținerea aprovizionării pieței interne.

Decizia de a interveni pe piața petrolieră a fost anunțată oficial de Guvern luni, după o ședință convocată de premierul Ilie Bolojan. La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.

În cadrul discuțiilor, autoritățile au analizat evoluțiile recente de pe piața energetică și riscurile asociate, concluzionând necesitatea adoptării unor măsuri rapide pentru stabilizarea sectorului.

Vezi OUG aici:

OUG-masuri-criza-carburanti_vf-FINAL-23.03.2026

Nota-de-fundamentare-OUG-criza-carburanti-V1-final-23Mar-ajustat-track-ora-15-Final-Ex.-I-ajustat-transparenta