Guvernul va declara stare de urgență pe piața țițeiului și a produselor petroliere, urmând să adopte marți o ordonanță de urgență în acest sens.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat astăzi, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației”, a transmis Guvernul.

În urma discuțiilor, Executivul a decis instituirea stării de urgență și adoptarea unor măsuri de protecție.

„Se va adopta o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației”, se arată în comunicat.

„Vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni”, a precizat Guvernul.

Printre deciziile anunțate se numără limitarea adaosului comercial și controlul exporturilor de carburanți.

„Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică. Exportul și/sau livrările intracomunitare vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al autorităților competente”, mai arată Executivul.

De asemenea, pentru reducerea prețului final, autoritățile vor diminua cantitatea de biocarburant din benzină.

„Ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun”, a mai transmis Guvernul.

Evoluția prețurilor carburanților a generat o presiune accentuată asupra consumatorilor și economiei, în contextul în care scumpirile s-au succedat zilnic, iar nivelurile actuale se apropie de praguri critice.

În ultimele trei săptămâni, prețul litrului de motorină a crescut cu aproape 1,6 lei, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproximativ 1,2 lei, iar motorina standard a ajuns la doar un ban distanță de 10 lei pe litru.

Specialiștii avertizează că trendul ascendent al carburanților nu dă semne de inversare, chiar și în scenarii optimiste privind contextul internațional.

„Dacă acum s-ar încheia războiul, din calculele noastre am putea ajunge undeva la un nivel de 9 lei la finalul anului. Încă nu suntem deloc în scenariul în care să vorbim de scăderi de prețuri. Suntem în scenariul în care vorbim de creșteri de prețuri”, a declarat Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energia Inteligentă.

În acest context, creșterea continuă a prețurilor carburanților amplifică presiunea asupra autorităților pentru intervenții rapide.

Evoluția carburanților a determinat autoritățile să analizeze măsuri concrete de intervenție, în condițiile în care volatilitatea pieței riscă să afecteze stabilitatea economică.

În prezent, una dintre variantele discutate vizează introducerea unei accize flexibile, care să limiteze creșterea prețurilor peste anumite praguri, alături de plafonarea adaosului comercial practicat de benzinării.

Specialiștii și oficialii subliniază că aceste măsuri sunt necesare pentru a tempera dinamica accelerată a carburanților și pentru a proteja consumatorii.

„Una dintre măsuri va fi discutată în această săptămână în ședință de Guvern”, a declarat președintele României.

Evoluția carburanților este influențată puternic de contextul geopolitic tensionat și de vulnerabilitățile interne ale pieței energetice, în condițiile în care instabilitatea externă se reflectă rapid în costurile de la pompă.

În ultimele perioade, tendința de creștere a fost susținută de majorarea prețului petrolului, iar estimările arată că, dacă barilul depășește pragul de 110 dolari, carburanții nu vor putea coborî sub 10 lei pe litru, în timp ce un nivel de 120 de dolari ar putea împinge prețurile spre 12–13 lei, în special pentru motorină.

Specialiștii avertizează că evoluția carburanților indică începutul unei crize energetice, pe fondul incertitudinilor legate de conflict și de rutele comerciale esențiale.

„Da, din păcate, spre asta ne îndreptăm (n.r. – spre 12 lei/Litru de carburant), pentru că există o lipsă cruntă de perspectivă legată de încheierea acestui conflict și mai ales a deblocării Strâmtorii Ormuz. Iar ceea ce vedem noi, creșterile de prețuri aproape zilnice, reflectă până la urmă primele de risc pe care petroliștii pe care firmele de asigurări le cresc de la o zi la alta, pe fondul accentuării acestui conflict”, a declarat Adrian Negrescu, economist.

În acest context, întâlnirile recente dintre premierul Ilie Bolojan și miniștrii Energiei și Finanțelor indică o presiune crescută pentru adoptarea rapidă a unor soluții privind piața carburanților.