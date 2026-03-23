Carburanții se scumpesc accelerat, iar la 23 martie 2026 în marile orașe, inclusiv în București, prețurile din benzinării au ajuns aproape identice, cu diferențe de doar câțiva bani între operatori.

Benzina standard se vinde între aproximativ 9,13 și 9,26 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la valori cuprinse între 9,82 și 9,97 lei pe litru.

Această uniformizare a tarifelor la carburanți indică faptul că marile rețele de distribuție au aliniat prețurile la un nivel ridicat, fără variații semnificative. Practic, indiferent de stația aleasă, șoferii plătesc aproape același tarif pentru carburanți.

Impactul direct se vede în costul unui plin de carburanți. Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii achită în jur de 460 de lei pentru benzină și aproximativ 490 de lei pentru motorină. Comparativ cu începutul lunii, diferențele sunt semnificative, ajungând la zeci de lei în plus pentru fiecare alimentare.

În cazul motorinei, pragul psihologic de 500 de lei pentru un plin este deja foarte aproape de a fi depășit, ceea ce accentuează presiunea asupra transportatorilor și a consumatorilor obișnuiți.

Creșterea prețului carburanților este alimentată de contextul geopolitic tensionat și de vulnerabilitățile interne ale pieței energetice. Economistul Adrian Negrescu avertizează că scumpirile actuale sunt doar începutul unei crize energetice.

Potrivit acestuia, nivelul prețului petrolului este esențial pentru evoluția tarifelor la pompă. Dacă barilul depășește 110 dolari, prețurile nu pot coborî sub 10 lei pe litru, iar în scenariul în care ajunge la 120 de dolari, carburanții ar putea atinge 12 sau chiar 13 lei pe litru, în special motorina.

„Da, din păcate, spre asta ne îndreptăm (n.r. – spre 12 lei/Litru de carburant), pentru că există o lipsă cruntă de perspectivă legată de încheierea acestui conflict și mai ales a deblocării Strâmtorii Ormuz. Iar ceea ce vedem noi, creșterile de prețuri aproape zilnice, reflectă până la urmă primele de risc pe care petroliștii pe care firmele de asigurări le cresc de la o zi la alta, pe fondul accentuării acestui conflict”, a declarat Adrian Negrescu.

Situația este agravată de dependența României de importuri, în special în ceea ce privește motorina. Aproximativ 80% din consum provine din import, în principal din Turcia, în condițiile în care capacitatea de rafinare internă este limitată.

„Deja vorbim de ce spuneați dvs., un preț de 12, chiar 13 lei pentru sortimentele premium de motorină, în primul rând. Și știți de ce? Pentru că, din păcate, importăm cam 80% din motorina pe care o consumăm în momentul de față din Turcia, în condițiile în care rafinăriile noastre sunt închise și cei de la Rompetrol și de la Lukoil, iar OMV Petrom, rafinăria OMV Petrom, funcționează la o limită redusă”, a explicat Adrian Negrescu.

În acest context, chiar și posibile măsuri guvernamentale sunt considerate insuficiente. Economistul susține că reducerea accizelor nu este fezabilă, iar o eventuală stopare a exporturilor nu ar rezolva problema.

„Nu cred că va rezolva problema, iar de reducerea accizei nu se poate pune problema, în condițiile în care noi nu avem bani pentru a face acest lucru. Din această perspectivă singura măsură este cea pe care am văzut-o deja pusă în practică, acei 85 de bani compensare pentru transportatori și pentru sectorul agricol”.

Pe lângă analiza economică, evoluția prețurilor la carburanți este influențată direct de situația militară internațională. Traian Băsescu a subliniat că oprirea scumpirilor depinde exclusiv de încetarea conflictului și de reluarea fluxurilor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

„Creșterea prețului se va opri doar dacă se opresc acțiunile militare și dacă se deschide Ormuz”, a declarat acesta.

Fostul președinte a reamintit perioada în care petrolul atingea 120 de dolari pe baril, subliniind gravitatea situației actuale.

„Era o adevărată dramă”, a spus el, avertizând că acest nivel ar putea fi depășit rapid dacă tensiunile continuă.

În plus, scenariile extreme, precum atacuri asupra infrastructurii petroliere sau implicarea mai multor state în conflict, ar putea amplifica criza energetică globală.

„Dacă ne ducem – Marea Britanie, Franța, Olanda, toată lumea – să bombardăm Iranul, stimulăm reacția Federației Ruse și a Chinei, care vor veni în sprijinul Iranului. Premisele unui război mondial sunt majore”, a explicat fostul președinte.

În acest context, riscurile depășesc sfera economică, iar evoluția carburanților rămâne strâns legată de dinamica unui conflict cu implicații globale majore.