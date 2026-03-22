Premierul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, a anunțat că populația primește compensații parțiale pentru combustibilul cumpărat, printr-un sistem de cashback aplicat în stațiile participante.

Programul funcționează din 20 martie și permite recuperarea unei părți din costuri, în funcție de tipul de carburant. Astfel, compensarea ajunge la 15% pentru motorină, 10% pentru benzină și 5% pentru GPL.

Suma maximă care poate fi recuperată este de până la 1.000 de grivne pe lună de persoană, echivalentul a puțin peste 100 de lei, potrivit Kiev Post.

Programul face parte din schema „Cashback Național” și va fi activ până la 1 mai. Pentru a beneficia de acest sprijin, persoanele trebuie să deschidă un card la o bancă parteneră și să îl selecteze pentru decontare și plăți în aplicația Action.

Premierul a arătat că fondurile acumulate pot fi utilizate pentru plata utilităților, achiziția de medicamente, produse fabricate în Ucraina sau alte cheltuieli esențiale, inclusiv servicii poștale sau sprijin pentru armată. De asemenea, a explicat că măsura este un instrument suplimentar de sprijin, adaptat la creșterea prețurilor la combustibili.

„Fondurile acumulate pot fi cheltuite pentru plata utilităților, medicamentelor, produselor fabricate în Ucraina, cărților, serviciilor poștale sau pentru sprijinirea apărătorilor noștri”, a spus premierul Iulia Svîrîdenko. „Acesta este un instrument suplimentar de sprijin ca răspuns la creșterea prețurilor la combustibili, care ne permite să ajutăm rapid oamenii printr-un mecanism deja funcțional”, a mai afirmat ea.

Scumpirile la combustibili sunt resimțite puternic în Ucraina, unde mașina a devenit principalul mijloc de transport în multe situații.

Spațiul aerian este închis, transportul feroviar este afectat de atacuri, iar întreruperile de curent influențează transportul electric urban. În aceste condiții, vehiculele sunt folosite nu doar pentru deplasare, ci și ca surse de încălzire sau alimentare pentru diverse echipamente.

În același timp, cererea de motorină crește sezonier, odată cu lucrările agricole de primăvară, iar conflictul din Orientul Mijlociu a amplificat presiunea asupra pieței. Prețurile au crescut inclusiv în segmentul premium, cu până la 0,25 dolari pe litru, iar motorina a înregistrat majorări și mai accentuate.

Evoluțiile de pe piața internațională se reflectă și în România, unde carburanții continuă să se scumpească într-un ritm accelerat.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, prețurile au fost majorate cu 9 bani pe litru pentru benzina standard și motorina standard. Este a 13-a scumpire de la începutul conflictului din Iran.

La stația Petrom Vitan din București, monitorizată de economedia.ro, prețurile afișate pe 22 martie 2026 sunt de 9,13 lei pentru benzina standard și 9,83 lei pentru motorină.

Această evoluție vine după alte majorări consecutive. Cu o zi înainte, benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru, iar motorina cu 15 bani pe litru, menținând presiunea asupra consumatorilor.