Piața carburanților a intrat într-o fază de creștere abruptă a prețurilor, iar evoluțiile din ultimele ore confirmă depășirea unor praguri considerate până recent critice pentru consumatori.

În mai multe stații din București, motorina a depășit deja 10 lei/litru, iar în alte puncte de alimentare se apropie rapid de acest nivel. Cele mai ridicate prețuri sunt înregistrate în rețeaua Lukoil, unde litrul de motorină a ajuns la valori cuprinse între 10,21 și 10,22 lei. În paralel, Rompetrol a depășit, de asemenea, acest prag în mai multe stații, cu prețuri variind între 9,96 și 10,04 lei/litru.

Distribuția tarifelor rămâne neuniformă, însă tendința generală este clar ascendentă. În mai multe stații Rompetrol, motorina este deja vândută la 10 lei/litru sau peste acest nivel, în timp ce benzina standard a urcat la intervale între 9,17 și 9,28 lei/litru, după scumpirile de luni seară.

La polul inferior al pieței, diferențele sunt minime, dar vizibile. MOL menține prețuri între 9,89 și 9,93 lei/litru, OMV afișează un nivel constant de 9,97 lei/litru, iar Socar rămâne cea mai ieftină opțiune, cu valori între 9,82 și 9,89 lei/litru.

Scumpirile la carburanți nu se limitează la Capitală, ci sunt vizibile în toată țara, unde prețurile au urcat la niveluri similare. În Cluj-Napoca, motorina se vinde între 9,84 lei/litru în stațiile Petrom și 10,22 lei/litru în stațiile Lukoil. În Sibiu și Timișoara, tarifele se încadrează între 9,82 lei/litru, în stațiile Socar, și 10,22 lei/litru în rețeaua Lukoil.

În Craiova și Pitești, motorina standard este comercializată între 9,84 lei/litru, la Petrom, și 10,22 lei/litru, la Lukoil. În Focșani a fost înregistrată o situație atipică, unde o stație Mol afișa un preț de 7,14 lei/litru, însă în restul orașului valorile se aliniază pieței, între 9,84 și 10,22 lei/litru.

În Buzău, șoferii plătesc între 9,84 lei/litru și 10,22 lei/litru, în funcție de rețea, iar în Iași motorina standard este disponibilă între 9,82 lei/litru în stațiile Socar și 10,22 lei/litru în stațiile Lukoil.

Pentru consumatori, efectul este imediat. La un plin de 50 de litri, diferența față de un preț de 9 lei/litru depășește deja 50 de lei, ceea ce amplifică presiunea asupra bugetelor personale.

În contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți, autoritățile au inițiat măsuri excepționale menite să stabilizeze piața și să limiteze efectele asupra populației și economiei.

Ministerul Energiei a publicat în dezbatere un proiect de ordonanță de urgență care prevede declararea stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Documentul introduce restricții privind exportul de benzină și motorină, acestea urmând să fie realizate doar cu acordul instituțiilor competente.

Un element central al intervenției îl reprezintă plafonarea adaosului comercial practicat de operatorii economici. Astfel, companiile care produc, importă sau distribuie carburanți vor putea aplica un adaos de maximum 50% din media ultimelor 12 luni.

„Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă pentru a prevenii creşteri nejustificate a preţurilor la aceste produse”, se arată în document.

Totodată, proiectul introduce mecanisme de control al prețurilor maxime și prevede posibilitatea reducerii conținutului de biocarburant în benzină, de la 8% la minimum 2%, pe durata aplicării măsurilor de protecție.

Guvernul a anunțat oficial că va declara situația de criză pe piața petrolieră, în încercarea de a limita volatilitatea și de a preveni distorsiuni majore în aprovizionare.