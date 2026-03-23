Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește o intervenție amplă pe piața energiei, urmând să adopte într-o ședință extraordinară de mâine, 24 martie, o ordonanță de urgență prin care declară „situație de criză” pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru o perioadă de șase luni. Documentul introduce măsuri directe de control al pieței carburanților și corectează, în același timp, mecanismul de alocare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici.

Executivul motivează intervenția prin creșterea accelerată a cotațiilor petrolului, riscurile inflaționiste și dependența semnificativă a României de importuri.

Potrivit notei de fundamentare, contextul internațional marcat de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la un șoc petrolier care a determinat autoritățile să adopte măsuri excepționale pentru a asigura funcționarea economiei și stabilitatea aprovizionării.

Guvernul arată că, la 22 martie 2026, cotația petrolului Brent ajunsese la aproximativ 114 dolari pe baril, după un vârf de aproape 120 dolari înregistrat cu doar câteva zile înainte. Evoluția este considerată una abruptă în raport cu nivelul de circa 65 dolari pe baril consemnat la începutul lunii februarie. Pe piața internă, autoritățile consemnează deja prețuri medii de peste 9 lei pe litru la benzină și aproape 10 lei pe litru la motorină, ceea ce amplifică presiunea asupra consumatorilor și a mediului economic.

Executivul subliniază că România depinde în proporție de aproximativ 75% de importurile de țiței, fapt care expune piața internă la volatilitatea globală. În acest context, Guvernul consideră că există o situație extraordinară care nu poate fi amânată și afirmă că intervenția statului este necesară pentru a preveni disfuncționalități majore, inclusiv posibile blocaje de aprovizionare sau creșteri speculative de prețuri.

Autoritățile invocă, de asemenea, riscul unui nou val inflaționist, care ar putea afecta competitivitatea economiei și puterea de cumpărare a populației. Prin urmare, Executivul spune că introduce un mecanism gradual și transparent de intervenție, menit să stabilizeze piața fără a distorsiona complet funcționarea acesteia.

Principala măsură din ordonanță este limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producerea acestora. Plafonul va fi stabilit la cel mult 50% din media adaosului practicat de fiecare operator economic în anul 2025. Pentru firmele înființate recent, care nu au o activitate completă de 12 luni, plafonul va fi raportat la perioada efectivă de funcționare.

Guvernul precizează că această limitare se va aplica pe întreg lanțul economic, de la producție până la vânzarea finală, iar depășirea nivelului permis va fi considerată acțiune speculativă. În același timp, ordonanța nu introduce un preț maximal explicit la pompă, intervenția fiind realizată indirect, prin controlul marjelor comerciale.

În paralel, autoritățile instituie un control strict asupra exporturilor și livrărilor intracomunitare de carburanți. Pe durata declarată a crizei, aceste operațiuni vor putea fi efectuate doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei. Procedura concretă urmează să fie stabilită prin ordin comun în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Executivul justifică această măsură prin nevoia de a proteja piața internă, în condițiile dependenței de importuri și ale incertitudinilor privind evoluția aprovizionării globale. Autoritățile amintesc și decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera rezerve strategice de petrol, apreciind că situația confirmă caracterul excepțional al momentului.

Un alt element important al ordonanței este derogarea temporară de la obligația privind conținutul de biocarburanți. Proiectul permite comercializarea benzinei cu un conținut minim de biocomponentă de doar 2% în volum, față de nivelul de 8% prevăzut în legislația în vigoare.

Guvernul motivează această decizie prin presiunile existente asupra lanțurilor de aprovizionare și prin riscul ca operatorii economici să nu poată asigura simultan cantități suficiente de carburanți și respectarea țintelor privind utilizarea biocombustibililor. După expirarea perioadei de criză, ministerul de resort va analiza eventuale măsuri compensatorii pentru a menține obiectivele naționale de reducere a emisiilor.

Documentul menționează și intenția de a preveni vânzarea produselor petroliere la prețuri care ar depăși eventuale niveluri maximale, însă nu stabilește concret un prag nominal. În forma actuală, proiectul se bazează pe calificarea depășirii adaosului comercial drept comportament speculativ, nu pe fixarea directă a unui tarif final la pompă.

Regimul sancționator propus este unul dur. Aplicarea unor adaosuri comerciale peste limitele stabilite va putea fi sancționată potrivit legislației privind concurența neloială și protecția consumatorilor. În plus, exporturile sau livrările intracomunitare efectuate fără aprobările necesare vor fi considerate contravenții, cu amenzi între 5% și 10% din cifra de afaceri a companiei.

Pentru firmele nou-înființate, care nu au o cifră de afaceri relevantă, sancțiunile vor varia între 100.000 și 1.000.000 de lei. Constatarea și sancționarea acestor fapte vor reveni autorității vamale, în timp ce poliția și alte instituții de control vor trebui să predea documentele și marfa către vamă.

Un detaliu important este că sancțiunile nu vor intra în vigoare imediat. Proiectul prevede o perioadă de tranziție de cinci zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, interval în care operatorii economici vor avea posibilitatea să se conformeze noilor reguli.

Deși ordonanța este prezentată în principal ca un răspuns la criza carburanților, o parte semnificativă a documentului vizează corectarea unor probleme apărute după adoptarea unei reglementări recente privind gazele naturale. Guvernul arată că au fost identificate disfuncționalități, inclusiv erori de redactare și lipsa unor norme clare privind repartizarea cantităților de gaze.

Autoritățile afirmă că, pentru perioada aprilie – octombrie 2026, cantitățile disponibile la producători nu acoperă integral necesarul pentru consumul curent al gospodăriilor. În schimb, pentru sezonul rece următor există volume nerepartizate, ceea ce impune o redistribuire rapidă pentru a evita dezechilibrele.

Ordonanța obligă producătorii să transmită în termen de 24 de ore cantitățile necontractate către operatorul de transport și sistem, care va trebui să le redistribuie proporțional între furnizori, să recalculeze stocurile minime și să comunice noile date către instituțiile responsabile. În cazul în care se constată alocări excedentare pentru consumul curent, furnizorii vor fi obligați să înmagazineze gazele pentru iarna 2026–2027.

Guvernul susține că aceste măsuri vor contribui la stabilitatea prețurilor și la prevenirea blocajelor pe piață, chiar dacă admite că, în mod normal, mecanismele de piață ar trebui lăsate să funcționeze liber. În actualul context internațional, Executivul consideră însă că intervenția administrativă este justificată.