Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-a convocat astăzi miniștrii social-democrați într-o ședință pe fondul crizei carburanților. În cadrul întâlnirii, s-au analizat mai multe scenarii menite să protejeze atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice, incluzând și transportatorii, potrivit informațiilor obținute de stiripesurse.ro.

Sursele citate au precizat că pentru transportatori s-a discutat despre o reducere a accizei cu 1,25 lei, în contextul în care compensarea actuală este de 0,85 bani, urmând ca măsura să le permită acestora un impact mai redus asupra costurilor de operare.

Social-democrații au discutat, de asemenea, un scenariu care vizează întreaga populație, prin reducerea simultană a accizei și a TVA, proporțional cu evoluția prețului barilului de petrol.

Sursele au subliniat că scopul este de a atenua presiunea resimțită de consumatori și de a oferi o protecție cât mai largă împotriva creșterii prețurilor.

În plus, cei din PSD au luat în calcul și un mecanism dedicat persoanelor fizice, care ar urma să beneficieze de un număr fix de litri de carburant scutiți de TVA și accize, pentru a asigura un sprijin concret în această perioadă dificilă.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că pregătește o măsură destinată fermierilor, prin care aceștia ar urma să beneficieze de 78 de litri de motorină pe hectar, fără plata accizei și a TVA-ului.

Sursele politice apropiate de social-democrați au explicat că această cantitate este deja acordată fermierilor, însă procesul presupune în prezent recuperarea banilor după utilizare, ceea ce implică birocrație. Noul mecanism propus de Barbu urmărește să simplifice acest proces, reducând timpul și efortul necesar pentru a obține beneficiul.

Propunerile discutate de miniștrii PSD urmează să fie înaintate premierului Ilie Bolojan, care ar urma să le primească marți, 24 martie, pentru analiză și eventuală implementare.

Sursele au menționat că deciziile finale vor fi luate astfel încât să protejeze atât cetățenii, cât și actorii economici afectați de creșterea prețurilor la carburanți, în contextul în care situația actuală impune măsuri rapide și eficiente.

Reamintim că astăzi, 23 martie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat măsurile ce vor fi implementate de Guvern pentru a contracara scumpirile la carburanți: