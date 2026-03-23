După ședința PSD, el a fost întrebat despre viitorul coaliției și a evitat un răspuns direct, spunând că nu este bine să continui pe un drum greșit și că partidul va decide ce este de făcut.

În legătură cu posibilitatea de a deveni premier, Sorin Grindeanu a declarat că nu vrea să facă presupuneri, dar a subliniat că PSD este pregătit pentru orice variantă. El a precizat că, dacă actuala coaliție se destramă, PSD nu va susține un guvern minoritar și nu va face alianță cu AUR.

Referitor la trecut, liderul PSD a explicat că, în vară, nu a devenit premier deoarece exista deja o înțelegere între președinte, PNL și USR pentru susținerea lui Ilie Bolojan. Din acest motiv, s-a stabilit un acord de rotație a funcției de prim-ministru, care ar urma să aibă loc anul viitor.

„1. În septembrie, PSD a prezentat planul de relansare economică. Au trecut șase luni în care am avut o perioadă de cinci luni consecutive de scădere economică în România până să fie adoptat acest plan – doar pentru că venea de la PSD. 2. Avem o opacitate pe care nu o înțeleg legată de SAFE. Vorbim despre un program european de împrumut, iar banii trebuie returnați de poporul român, însă nu știm foarte multe despre acest program. Știm doar că 4 miliarde din 16 merg către mobilitate militară și construcția de autostrăzi, dar mai mult nu. Nu știm câți bani merg în industria națională, ce creștere economică generează, câte locuri de muncă noi apar sau ce investiții sunt prevăzute. Această opacitate nu este normală. 3. De două-trei săptămâni, zilnic, ministrul Energiei și ministrul Agriculturii vorbesc despre faptul că Guvernul trebuie să decidă urgent o soluție pentru criza energiei. Sper ca mâine să avem o primă decizie în Guvern”, a spus Grindeanu, la sediul central al partidului. Eu nu cred că este bine să continui pe un anumit drum dacă se dovedește că drumul e prost. Încerci să îl schimbi. Ar fi, de fapt, o decizie politică proastă să nu faci acest lucru. Membrii partidului nostru vor decide, cunoscând toate aceste aspecte”, a precizat Grindeanu.

PSD a decis ca pe 20 aprilie să organizeze un vot intern în care membrii să spună dacă mai rămân la guvernare alături de Ilie Bolojan sau dacă ies din Guvern.

Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a explicat că după acest vot, partidul va lua rapid o decizie politică, în funcție de ce vor majoritatea membrilor.

El a mai spus că Ilie Bolojan este premier datorită voturilor PSD din Parlament și că are susținerea lor majoritară. Totuși, a subliniat că dacă cei aproximativ 5.000 de membri PSD vor decide că nu mai vor să continue în această formulă, atunci aceasta va deveni poziția oficială a partidului. A adăugat că PSD nu poate cere direct schimbarea premierului, dar poate decide dacă mai rămâne sau nu în Guvernul condus de acesta.

Decizia privind organizarea acestui vot intern a fost luată luni dimineață, în ședința conducerii partidului. Până pe 20 aprilie, liderii PSD vor discuta cu membrii din țară pentru a le afla opiniile.

În același timp, Sorin Grindeanu urmează să meargă la Bruxelles, unde va prezenta strategia politică a PSD în fața socialiștilor europeni.

De altfel, partidul anunțase încă din decembrie că va face această consultare internă, pe fondul nemulțumirilor legate de actuala coaliție de guvernare.