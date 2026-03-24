În Republica Moldova ar urma să fie instituită o stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând cu 25 martie.

Decizia a fost aprobată marți, 24 martie, în ședința guvernului, după ce linia electrică aeriană Isaccea–Vulcănești a fost deconectată din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucraina. Propunerea Guvernului urmează să fie analizată de Parlament, care se va reuni în ședință la ora 17:00.

Directorul Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), Sergiu Diaconu, a anunțat că decizia se bazează pe analiza riscurilor și pe nevoia unor intervenții rapide pentru protejarea infrastructurii importante și pentru mobilizarea unor resurse suplimentare. Diaconu a explicat că, din momentul incidentului produs pe 23 martie, la ora 19:15, operatorul Moldelectrica a activat imediat măsurile de siguranță. El a mai spus că s-au făcut încercări de reconectare a liniei, dar fără succes.

Oficialul moldovean a adăugat că problemele tehnice descoperite pe teritoriul Ucrainei, la elementele care susțin conductoarele, indică un scurtcircuit grav care necesită intervenții specializate. Totodată, el a subliniat că situația este gravă, deoarece linia Isaccea–Vulcănești reprezintă principala cale prin care Republica Moldova importă energie din rețeaua europeană și că aceasta acoperă, în mod normal, aproximativ 60–70% din consumul de electricitate al malului drept al țării.

„Decizia este fundamentată pe analiza riscurilor de necesitate a unor intervenții urgente pentru protejarea infrastructurii critice și mobilizarea resurselor suplimentare. Din momentul incidentului, produs pe 23 martie, ora 19:15, operatorul de transport „Moldelectrica” a activat imediat protocoalele de siguranță. Au fost efectuate încercări de reconectare a liniei, însă acestea n-au avut succes. Defecțiunile tehnice identificate pe teritoriul Ucrainei la elementele de susținere a conductoarelor indică un scurt circuit sever care necesită intervenții specializate. Trebuie să subliniem gravitatea situației: linia Isaccea-Vulcănești este principala arteră de import din sistem în rețeaua europeană, care coordonează operatorii sistemelor de transport al energiei electrice din Europa. Aceasta asigură în mod normal între 60 și 70% din consumul malului drept al Republicii Moldova (…)”, a declarat Diaconu în ședința de guvern.

Reprezentanții Guvernului afirmă că instituirea stării de urgență permite statului să acționeze rapid și coordonat pentru a limita efectele crizei, a proteja viața, sănătatea și siguranța oamenilor, precum și pentru a asigura funcționarea continuă a serviciilor esențiale.

În acest context, autoritățile explică faptul că măsura va permite intervenții rapide pentru menținerea alimentării cu energie în situațiile în care apar întreruperi sau limitări, reducând impactul asupra consumatorilor. Va facilita alocarea resurselor necesare pentru repararea rapidă a porțiunii afectate din linia electrică Isaccea–Vulcănești aflată în responsabilitatea autorităților naționale. Totodată, se menționează că termenul pentru ajustarea tarifelor va fi redus de la 14 la 7 zile, pentru a preveni o eventuală lipsă de motorină care ar putea afecta funcționarea generatoarelor și a serviciilor esențiale.

În același timp, Guvernul îi îndeamnă pe cetățeni să folosească energia electrică în mod responsabil, mai ales în orele de vârf, și să evite utilizarea simultană a aparatelor cu consum mare. Oamenii sunt sfătuiți să își încarce din timp telefoanele și dispozitivele importante, să aibă la îndemână surse alternative de iluminat și să evite folosirea ascensoarelor în cazul fluctuațiilor de tensiune. Autoritățile moldovene recomandă urmărirea constantă a informațiilor oficiale transmise de instituțiile statului.