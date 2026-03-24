Pe parcursul nopții au fost declanșate alerte de raid aerian în aproape toate regiunile Ucrainei, dronele rusești atacând mai multe zone ale țării, inclusiv regiuni din extremitatea vestică, unde au fost semnalate aparate de zbor fără pilot.

Cel mai recent atac a avut loc la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski avertizase, citând informații ale serviciilor de informații ucrainene, asupra unui posibil asalt masiv al forțelor ruse. Explozii au fost semnalate în orașele Poltava și Zaporizhzhia cu puțin înainte de ora 3:00 dimineața (ora locală), potrivit canalelor de monitorizare de pe Telegram, în contextul unui atac cu rachete. Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis primul avertisment privind lansarea de rachete balistice rusești în jurul orei 2:45.

Noi explozii au fost raportate și în regiunea Ivano-Frankivsk, în vestul țării, în jurul orei 4:30, conform postului public Suspilne.

Guvernatorul regiunii Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, a anunțat că cel puțin o persoană și-a pierdut viața și alte cinci au fost rănite în urma atacului nocturn asupra orașului, inclusiv în urma unor lovituri cu drone. Acesta a precizat că șase blocuri de locuințe, două case și o infrastructură industrială nespecificată au fost avariate și au izbucnit incendii.

În Poltava, guvernatorul regional Vitaliy Dyakivnych a declarat că mai multe clădiri rezidențiale, precum și un hotel, au fost afectate. În urma atacului, cel puțin două persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite.

Forțele Aeriene poloneze au anunțat că au ridicat avioane de vânătoare, atât poloneze, cât și ale aliaților, pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei pe durata atacului.

Anterior, explozii au fost auzite și la Kiev, în timpul unui atac cu drone asupra capitalei. Jurnaliștii Kyiv Independent prezenți la fața locului au relatat că au auzit mai multe deflagrații începând cu ora 00:30, ora locală.

Autoritățile au confirmat activarea sistemelor de apărare aeriană și au îndemnat populația să se adăpostească. Nu au fost raportate pagube nici în Kiev, nici în regiunea Ivano-Frankivsk.