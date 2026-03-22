Delegaţiile ucraineană şi americană au încheiat duminică, 22 martie, a doua zi de discuţii în Florida, menite să identifice modalităţi de a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Reprezentanţii Rusiei nu au fost prezenţi la negocieri.

Delegatia americană a fost condusă de emisarul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi de Jared Kushner, ginerele preşedintelui. Zelenski a subliniat că atenţia SUA este în prezent concentrată mai mult pe situaţia din jurul Iranului, însă războiul împotriva Ucrainei trebuie să se încheie.

„Este clar că atenţia părţii americane în acest moment este concentrată în principal pe situaţia legată de Iran şi de regiunea din jurul acestuia, dar războiul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie de asemenea să se încheie”, a declarat liderul de la Kiev.

Preşedintele ucrainean a mai precizat că există indicii privind posibile schimburi viitoare de prizonieri, ceea ce ar reprezenta un semn că diplomaţia poate funcţiona, fără a oferi însă detalii despre momentul sau formatul acestor discuţii viitoare.

„Există indicii că ar putea avea loc şi alte schimburi (de prizonieri – n.r.), ceea ce ar fi într-adevăr o veste foarte bună şi o confirmare a faptului că diplomaţia funcţionează. Sperăm că acest lucru se va concretiza”, a adăugat președintele ucrainean.

Tot duminică, Zelenski a cerut susţinătorilor occidentali să menţină presiunea asupra Rusiei prin noi sancţiuni şi a sugerat sechestrarea tuturor navelor din aşa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru exporturile de petrol, care alimentează bugetul de război.

Volodimir Zelenski a subliniat că aceste petroliere nu trebuie eliberate şi că activitatea lor trebuie oprită şi blocată în apele europene sau oriunde altundeva.

„Flota din umbră a Rusiei nu trebuie să se simtă în siguranţă în apele europene şi nicăieri în altă parte. Petrolierele care alimentează bugetul de război pot şi trebuie să fie oprite şi blocate, nu eliberate pur şi simplu”, a cerut el.

Ultima rundă de negocieri dintre Ucraina şi Rusia, mediată de SUA, a avut loc la Geneva pe 17–18 februarie şi s-a încheiat fără progrese majore, în afara unor schimburi de prizonieri şi discuţii privind verificarea unei încetări a focului odată ce s-ar ajunge la un acord de pace, perspectivă încă îndepărtată.

Sursele diplomatice au raportat că discuţiile au fost foarte tensionate, iar Rusia nu a cedat în faţa cererilor sale, în special privind cedarea Donbasului, teritoriu de aproximativ 20% din provincia Doneţk încă sub control ucrainean, şi o porţiune nesemnificativă din provincia Lugansk, aproape integral sub control rusesc.

Zelenski a reiterat că nu va accepta cedarea teritorială și că orice astfel de decizie trebuie validată printr-un referendum, despre care consideră că va respinge în mod cert cedarea Donbasului.

În paralel, liderul ucrainean a continuat să facă apel la comunitatea internaţională pentru menţinerea sancţiunilor împotriva Rusiei și pentru blocarea resurselor care alimentează efortul militar, subliniind că presiunea externă rămâne un element esenţial în negocierile viitoare.