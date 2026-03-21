Propunerea înaintată de Putin către administrația Donald Trump a vizat un schimb direct de concesii între cele două puteri, într-un moment sensibil pentru securitatea internațională, scrie Politico.

Potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile dintre SUA și Rusia, Kirill Dmitriev a transmis emisariilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner că Moscova este dispusă să oprească schimbul de informații cu Iranul. Aceste informații ar fi inclus coordonate precise ale unor active militare americane din Orientul Mijlociu.

În schimb, Rusia a solicitat ca Statele Unite să înceteze furnizarea de informații către Ucraina, un element esențial al sprijinului acordat Kievului. Propunerea a fost discutată în cadrul întâlnirii desfășurate săptămâna trecută la Miami.

SUA au respins această ofertă, au precizat aceleași surse, subliniind că toți oficialii citați au vorbit sub protecția anonimatului.

Apariția acestei propuneri în discuțiile dintre Rusia și administrația Donald Trump a stârnit reacții puternice în rândul aliaților europeni.

Diplomați din Uniunea Europeană consideră că Moscova încearcă să creeze o falie între SUA și Europa, într-un moment critic pentru relațiile transatlantice. Un diplomat european a calificat propunerea drept „scandaloasă”.

Potrivit acestuia, există temeri că întâlnirile dintre Steve Witkoff și Kirill Dmitriev nu duc la progrese reale în direcția unui acord de pace în Ucraina. În schimb, aceste contacte ar putea fi folosite de Rusia pentru a atrage SUA într-un acord bilateral, care ar lăsa Europa în afara negocierilor.

În paralel, Kremlinul a transmis joi că negocierile de pace privind Ucraina, mediate de SUA, sunt „în impas”.

Situația este amplificată de pozițiile publice exprimate de Donald Trump față de aliații occidentali, în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu.

Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de refuzul aliaților de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz. Într-o reacție dură, el i-a numit „LAȘI” și a avertizat: „vom ȚINE MINTE!”.

Casa Albă a refuzat să comenteze situația, iar Ambasada Rusiei la Washington nu a oferit un punct de vedere, potrivit informațiilor apărute în presă.

Surse apropiate discuțiilor au indicat că Rusia a făcut mai multe propuneri către administrația Donald Trump, toate fiind respinse de partea americană.

Una dintre acestea a vizat transferul uraniului îmbogățit al Iranului către Rusia, o idee respinsă de Washington. În același timp, Rusia și-a extins cooperarea militară și schimbul de informații cu Iranul încă de la începutul războiului.

Potrivit unor informații apărute în presa internațională, Moscova ar fi furnizat imagini satelitare și tehnologie pentru drone pentru a ajuta Iranul să vizeze forțele americane din regiune. Kremlinul a respins aceste informații, catalogându-le drept „fake news”.

Donald Trump a sugerat recent o posibilă legătură între aceste evoluții, afirmând: „s-ar putea să-i ajute pe iranieni puțin, da, presupun, și probabil crede că noi ajutăm Ucraina, nu?”, în cadrul unui interviu.

În ciuda tensiunilor și a propunerilor venite din partea Moscovei, administrația Donald Trump continuă să furnizeze informații Ucrainei.

Acest tip de sprijin a fost suspendat temporar anul trecut, după o întâlnire tensionată în Biroul Oval între Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Decizia a provocat reacții puternice în rândul aliaților și a evidențiat tensiuni majore în relația bilaterală.

Un diplomat european a încercat să diminueze impactul unei eventuale retrageri americane, precizând că președintele francez Emmanuel Macron a declarat în ianuarie că „două treimi” din informațiile militare pentru Ucraina sunt furnizate de Franța.

Cu toate acestea, schimbul de informații rămâne unul dintre ultimii piloni esențiali ai sprijinului american pentru Ucraina, în condițiile în care administrația Donald Trump a redus semnificativ ajutorul financiar și militar direct. Livrările de armament continuă printr-un program coordonat de NATO, în care aliații plătesc SUA pentru echipamente.

În același timp, livrările de muniții esențiale pentru apărarea anti-aeriană sunt sub presiune, pe fondul conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul. Decizia recentă a administrației Donald Trump de a relaxa sancțiunile asupra petrolului rusesc a generat, de asemenea, îngrijorări și critici puternice din partea liderilor europeni.