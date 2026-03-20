Donald Trump a estimat că Iranului i-ar trebui cam zece ani ca să se refacă după atacurile militare făcute de SUA și Israel. El a spus, la MS NOW, că schimbarea regimului din Iran nu este scopul principal al acțiunii. A explicat că, dacă americanii s-ar retrage acum, Iranul ar avea nevoie de zece ani să se reconstruiască, dar dacă ar rămâne mai mult timp, țara nu și-ar mai reveni deloc.

În același timp, Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casa Albă, a declarat că armata americană ar putea distruge oricând Insula Kharg, un punct foarte important pentru petrolul Iranului, dacă Trump ar da ordinul. Ea a făcut această declarație ca reacție la un articol publicat de Axios, în care se spunea că SUA ar lua în calcul să ocupe sau să blocheze insula. În același timp, mai multe publicații americane au anunțat că SUA trimit mii de soldați în plus în Orientul Mijlociu.

„Dacă plecăm acum, le va lua zece ani să se reconstruiască. Dar dacă rămânem mai mult timp, nu îşi vor mai reveni niciodată”, a punctat Trump.

Donald Trump ar fi spus că Ucraina nu a ajutat deloc SUA în acțiunile împotriva Iranului, potrivit jurnalistei Stephanie Ruhle, care a povestit după ce a vorbit direct cu el. Ea a explicat că Trump ar fi respins ideea că Ucraina ar fi avut vreo contribuție. Mai exact, el ar fi considerat că afirmațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski despre ajutorul oferit, inclusiv cu drone, sunt doar pentru imagine politică.

Jurnalista a mai spus că Trump i-ar fi răspuns că Ucraina nu a făcut nimic și că tot ce susține Zelenski despre implicare ar fi doar pentru a da bine în public. În aceeași discuție, Trump ar fi adăugat că îi este mai greu să negocieze cu Zelenski decât cu Vladimir Putin.

„Am întrebat despre ajutorul și sprijinul din partea Ucrainei, iar el a spus că nu au făcut nimic și că tot ceea ce afirmă Zelenski despre presupusa implicare este exclusiv pentru imagine”, a relatat Ruhle.

Fostul consilier de securitate al lui Donald Trump, John Bolton, a criticat reacția slabă a liderilor europeni la războiul din Iran și a avertizat că această atitudine ar putea fi o greșeală. El a sugerat că, din cauza acestui lucru, Trump ar putea decide să reducă sprijinul pentru Ucraina.

Bolton a explicat că poziția Europei față de conflictul din Iran l-ar putea face pe Trump să se retragă din implicarea în Ucraina și a criticat reacția Uniunea Europeană la situația din Orientul Mijlociu.

El a mai spus că vede conflictul cu Iranul ca fiind, în mare parte, problema Europei. A explicat că Europa este chiar mai expusă decât SUA la riscul unor atacuri nucleare, dacă Iranul ar obține astfel de arme, deoarece Iranul are rachete care pot ajunge în Europa Centrală și de Est, dar nu și în Statele Unite.

Într-un interviu pentru „euronews”, Bolton a avertizat că liderii europeni, prin lipsa lor de implicare, i-ar putea da lui Trump impresia că războiul din Ucraina nu este problema Americii. El a considerat că lipsa de voință a UE de a participa la conflictul cu Iranul este o greșeală.