Analiza realizată de Alexandru Petrescu evidențiază faptul că impactul conflictului din Iran este deja vizibil în asigurările maritime, unde costurile cresc rapid și condițiile devin mai restrictive pentru operatori.

Primul efect concret apare în zona transportului naval, în special pentru navele care tranzitează rutele din jurul Strâmtorii Ormuz. Primele pentru acoperirea riscului de război au înregistrat majorări semnificative, ceea ce reflectă nivelul ridicat de incertitudine din regiune.

„Conflictul din Iran nu afectează doar energia și transporturile, ci începe să schimbe și modul în care este evaluat riscul în asigurări. Primul efect se vede în asigurările maritime. Pentru navele care tranzitează zonele de risc din jurul Strâmtorii Ormuz, costul acoperirii pentru risc de război a crescut puternic, iar condițiile de subscriere au devenit mai stricte. Reuters arată că primele suplimentare au urcat de la aproximativ 0,25% la 1%–1,5%, iar în unele evaluări au ajuns până la 3% din valoarea navei, în funcție de rută, navă și încărcătură. Acoperirea există în continuare, dar este mai scumpă și mai selectivă", arată Alexandru Petrescu.

În acest context, acoperirea de asigurare nu dispare, însă devine mai costisitoare și mai selectivă, ceea ce afectează direct operatorii din transportul maritim și lanțurile logistice globale.

Pe lângă transportul maritim, Alexandru Petrescu subliniază că impactul conflictului din Iran se extinde și asupra altor segmente esențiale, precum energia, aviația și asigurările comerciale.

Infrastructura energetică, inclusiv porturile și depozitele din regiune, devine mai vulnerabilă la atacuri sau perturbări, ceea ce determină o creștere a riscurilor acoperite de asigurători. În același timp, Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct strategic, prin care tranzitează aproximativ 20% din transporturile maritime globale de petrol și gaze naturale.

„Sunt afectate și asigurările bunurilor transportate, precum și asigurările pentru sectorul energetic, deoarece infrastructura, porturile, depozitele și fluxurile logistice din regiune devin mai expuse la atacuri, întârzieri și întreruperi. Miza este majoră: Strâmtoarea Ormuz este un coridor esențial pentru circa 20% din transporturile maritime globale de petrol și gaze naturale. Orice perturbare prelungită înseamnă costuri mai mari, volatilitate și presiune suplimentară asupra protecției prin asigurare”, explică Alexandru Petrescu.

În sectorul aviației, situația este similară, în condițiile în care închiderea unor spații aeriene obligă operatorii să modifice rutele de zbor. Această rerutare implică costuri operaționale mai mari și crește expunerea la risc pentru companii.

„Un alt domeniu vizat este cel al asigurărilor din aviație. Închiderea unor spații aeriene, rerutarea curselor și creșterea costurilor operaționale sporesc expunerea pentru aeronave, operatori și lanțurile de aprovizionare care depind de transportul aerian”, spune Petrescu.

În paralel, dacă blocajele logistice persistă și costurile energiei continuă să crească, efectele se pot transmite și în asigurările de credit comercial. Presiunea asupra lichidității companiilor și asupra disciplinei de plată devine tot mai vizibilă, iar agențiile internaționale de rating monitorizează atent aceste evoluții.

Asigurătorii urmăresc deja atent aceste riscuri și adoptă o abordare mai selectivă, bazată pe scenarii, potrivit analizei citate de Alexandru Petrescu.

În evaluarea prezentată, Alexandru Petrescu subliniază că piața globală a asigurărilor nu se confruntă încă cu o criză generalizată, însă trece printr-un proces accelerat de ajustare a percepției asupra riscurilor.

Creșterea primelor, înăsprirea condițiilor și diferențierea mai clară între riscurile acceptabile și cele considerate excesive devin caracteristici dominante ale pieței.

„La nivel global, piața nu vorbește, deocamdată, despre o criză generalizată a asigurărilor, ci despre o reevaluare rapidă a riscurilor geopolitice. Prime mai mari, condiții mai stricte și o diferențiere tot mai accentuată între riscurile considerate acceptabile și cele considerate expuneri excesiv”, explică Alexandru Petrescu.

Evoluția viitoare depinde în mod direct de durata conflictului din Iran. Dacă tensiunile se reduc într-un interval scurt, impactul ar putea rămâne limitat la sectoarele deja afectate.

În schimb, un conflict prelungit ar putea genera efecte mult mai extinse, inclusiv asupra costurilor daunelor, asupra asigurărilor comerciale și asupra apetitului general pentru risc al pieței globale.

„Perspectiva depinde de durata conflictului. Dacă tensiunile se reduc, impactul poate rămâne concentrat în transport maritim, energie și aviație. Dacă însă conflictul se prelungește, cu blocaje logistice și presiune suplimentară asupra prețurilor la energie, efectele se pot transmite mai larg: în costurile daunelor, în asigurările comerciale și în apetitul general pentru risc al pieței”, subliniază Alexandru Petrescu.

Datele Reuters indică deja faptul că perturbările actuale influențează lanțurile de aprovizionare și contribuie la creșterea costurilor de transport și energie la nivel internațional, ceea ce confirmă tendința de extindere a impactului economic.

În acest context, sectorul asigurărilor se confruntă cu un test major privind capacitatea de a evalua și de a prețui corect riscul într-un mediu geopolitic tot mai volatil.