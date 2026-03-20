Potrivit explicațiilor oferite de Florin Cîțu, bugetul implementat în acest an diferă semnificativ de cel inițial conceput pe hârtie, fiind unul timid și orientat mai degrabă spre garantarea supraviețuirii politice a Guvernului decât spre dezvoltarea economică.

Fostul premier susține că Executivul va rata atât ținta de creștere economică de 1%, cât și obiectivul de reducere a deficitului bugetar. El descrie bugetul ca fiind construit pentru a menține guvernul în funcție și subliniază că discuțiile despre reforme și proiecte mari lipsesc în totalitate.

În opinia sa, economia României, fragilizată de factorii interni și externi, nu va atinge creșterea estimată și riscă chiar să înregistreze patru trimestre consecutive cu rezultate negative.

„Este un buget care încearcă să garanteze supraviețuirea politică a Guvernului. Un buget timid, într-o economie fragilă. Discuțiile despre reforme, despre lucruri mari nu mai există”, a spus Cîțu la RFI.

Florin Cîțu estimează că, în realitate, creșterea economică ar putea ajunge la doar 0,2-0,3%, mult sub procentul de 1% indicat de Guvern, iar deficitul ar putea depăși pragul de 6,2%, apropiindu-se de 7%. El mai atrage atenția asupra impactului șocurilor externe, cum ar fi războiul din Iran, care va influența negativ economia României.

„Aș fi mai aproape de zero, decât de 1% și cred că și deficitul mai aproape de 7%, decât de 6,2%. Am văzut și estimările unor bănci comerciale, care deja arată trimestrul I și trimestrul II negativ în 2026. Deci ar fi patru trimestre pe negativ (…). Având în vedere și acest șoc al războiului din Iran, suntem mai aproape de o creștere de zero. Aș fi rezervat astăzi să spun că vom avea recesiune, dar cred că o creștere economică în jur de 0,2%, 0,3% este mult mai realistă, decât ceea ce spune Guvernul, 1% astăzi”, a mai spus Cîțu.

În plus, fostul ministru de Finanțe avertizează că bugetul pe 2026 este fragil și orice dezechilibru ar putea conduce la noi majorări de taxe. El ridică semne de întrebare asupra supraestimării veniturilor din TVA și subliniază că, per total, veniturile nu cresc ca procent din PIB, ci rămân constante. Potrivit lui Cîțu, aceste vulnerabilități fac ca anul 2026 să fie unul complicat din perspectiva fiscală, cu riscuri ridicate pentru atingerea obiectivelor bugetare.