Donald Trump a lansat un nou val de atacuri verbale la adresa aliaților din NATO, pe fondul refuzului statelor europene de a participa la operațiuni în Orientul Mijlociu pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Președintele american a acuzat lipsa de implicare a partenerilor și a reluat o formulare controversată.

Acesta a afirmat că fără sprijinul Statelor Unite, NATO este un „tigru de hârtie”, reiterând o expresie pe care o folosise recent și pentru a descrie Iranul. În opinia sa, aliații evită implicarea într-o „manevră militară simplă”, deși ar fi „foarte ușor” să contribuie la redeschiderea rutei strategice maritime.

În paralel, Donald Trump susține că situația militară este sub control și că lupta împotriva Iranului este „câștigată din punct de vedere militar”. El a transmis și un avertisment indirect către aliați, afirmând că Statele Unite „îi vor ține minte”.

În același timp, confruntările armate continuă în regiune, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, afectând fluxurile globale de energie și amplificând tensiunile internaționale.

Pe fondul escaladării conflictului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că există posibilitatea unei operațiuni terestre în Iran, subliniind limitele exclusiv ale acțiunilor aeriene.

„Se spune adesea că nu poți câștiga, nu poți face revoluții doar din aer – și asta este adevărat. Trebuie să existe și o componentă terestră. Există multe posibilități pentru această componentă terestră, însă nu pot să împărtășesc cu voi toate aceste posibilități”, a declarat Netanyahu.

În același timp, liderul israelian a respins acuzațiile potrivit cărora Israelul ar fi atras Statele Unite în conflict.

„Chiar crede cineva că îi poate spune cineva președintelui Donald Trump ce să facă? Hai, serios. Președintele Trump își ia întotdeauna deciziile pe baza a ceea ce crede că este bine pentru America. Și, îmi permit să adaug: ceea ce crede că este bun și pentru generațiile viitoare”, a afirmat acesta.

Potrivit unor surse citate de Axios, administrația de la Washington ia în calcul ocuparea sau blocarea Insulei Kharg, punct strategic prin care trece aproximativ 90% din exportul de petrol al Iranului. Scopul unei astfel de acțiuni ar fi forțarea Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Deși SUA au bombardat deja obiective militare pe insulă, infrastructura petrolieră nu a fost vizată până acum. Oficialii americani susțin însă că armata ar putea „cuceri Insula Kharg oricând”.

Situația din teren rămâne extrem de tensionată, cu atacuri repetate de ambele părți. În Israel, la Haifa, resturile unei rachete iraniene interceptate au provocat pagube într-o rafinărie, însă operatorii au anunțat reluarea completă a activității în câteva zile.

În orașul Rehovot, o locuință a fost cuprinsă de flăcări după un atac, iar într-un apartament o bombă neexplodată a ajuns în sufragerie. În paralel, Iranul a lansat atacuri cu drone asupra mai multor state din Golf, inclusiv Kuwait, unde a izbucnit un incendiu la o rafinărie.

Bombardamentele au continuat și pe teritoriul iranian, inclusiv în Teheran, în timp ce populația marca Nowruz, Anul Nou persan.

În acest context, Statele Unite au început să își consolideze prezența militară. Oficiali americani au confirmat trimiterea a trei nave amfibii și aproximativ 2.500 de pușcași marini către Orientul Mijlociu. Aceste forțe se vor alătura celor deja existente în regiune, unde SUA au desfășurat aproximativ 50.000 de militari.

Donald Trump a anunțat că oficiali de rang înalt se află în Situation Room, fără a oferi detalii suplimentare.

„Ne descurcăm extrem de bine”, a declarat acesta.

Totodată, o sursă de la Casa Albă a precizat că președintele american „nu plănuiește” să trimită trupe în Iran, dar menține toate opțiunile deschise.

Pe fondul intensificării conflictului, armata iraniană a transmis un mesaj amenințător, sugerând că va viza obiective civile ale adversarilor.

„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem despre voi, stațiunile, zonele de agrement și centrele turistice și de recreere din întreaga lume nu vor mai fi sigure pentru dușmanii noștri”, a transmis un crainic iranian.

În același timp, Israelul a anunțat eliminarea a doi oficiali iranieni de rang înalt: generalul Ismail Ahmadi și Mehdi Rastami Shmastan. Potrivit armatei israeliene, aceștia erau implicați în planificarea și coordonarea unor atacuri împotriva civililor.

Aceste eliminări se adaugă unei liste tot mai lungi de lideri iranieni uciși în cadrul campaniei militare lansate la sfârșitul lunii februarie, care a vizat structuri cheie ale regimului de la Teheran.

Conflictul continuă să evolueze rapid, cu implicații majore pentru stabilitatea regională și securitatea globală.