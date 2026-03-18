Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că Europa trebuie să fie pregătită pentru atacuri în masă, inclusiv de la grupuri care nu reprezintă state, cum ar fi rețelele criminale, grupările teroriste sau atacatori individuali, mai ales că tehnologia dronelor devine tot mai ușor de folosit.

El a explicat că astfel de atacuri nu mai cer resurse enorme și nu mai sunt doar pentru state. Zelenski a spus că nu mai este vorba doar despre oameni bogați și puternici, precum Putin, care își permit atacuri în masă, prezentând noile tehnologii parlamentarilor britanici.

Președintele ucrainean a menționat că Rusia și Iranul sunt „frați în ură” și că Rusia folosește drone Shahed, create în Iran, dar și propriile drone, pentru a lovi infrastructura critică din Ucraina.

„Trebuie să fim pregătiți pentru orice tip de atac, inclusiv din partea actorilor non-statali, a rețelelor criminale, a grupărilor teroriste și chiar a unor atacatori individuali care pot avea acces la astfel de tehnologii. Odată cu răspândirea dronelor, atacurile în masă nu mai costă miliarde. Costă mult mai puțin. Nu mai este vorba doar despre un nebun bogat precum Putin care își permite acest lucru, din păcate, iar chiar și acum el continuă să primească bani, în timp ce sancțiuni împotriva sa sunt ridicate”, a punctat oficialul ucrainean.

Vizita sa în Regatul Unit a venit pe fondul mesajului premierului britanic Keir Starmer că Occidentul nu trebuie să-și piardă atenția asupra Ucrainei, mai ales că conflictul cu Iranul a ajutat economia Rusiei prin creșterea veniturilor din petrol și ar putea duce la pierderea unor sisteme de apărare antiaeriană trimise în Orientul Mijlociu.

Premierul britanic a afirmat, la rândul său, că Putin nu trebuie să profite de conflictul din Iran și că este important ca Occidentul să rămână hotărât să sprijine Ucraina și să slăbească poziția lui Putin, relatează „The Guardian”.

„Putin nu poate fi cel care beneficiază de pe urma conflictului din Iran, fie că este vorba de prețurile la petrol sau de ridicarea sancțiunilor. Este foarte important să ne menținem hotărârea în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei, făcând tot ce putem pentru a slăbi poziția lui Putin”, a afirmat oficialul britanic.

Zelenski a spus că conflictul din Orientul Mijlociu nu este departe pentru Ucraina, pentru că Iranul și Rusia împărtășesc tehnologie militară. El a explicat că, dacă răul câștigă, războiul se poate răspândi oriunde, iar niciun ocean, deșert sau munte nu poate opri asta.

Zelenski a adăugat că Rusia poate inova, dar o face doar pentru a ucide, mutila și distruge, la fel ca Iranul condus de ayatollahi. El a menționat că acest lucru se vede în modul în care dronele Shahed s-au dezvoltat: de la arme simple, asemănătoare celor din blitzkrieg, la drone mai rapide, mai periculoase și care folosesc deja inteligența artificială.