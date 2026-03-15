În timpul discuției, Georgescu a afirmat că documentul semnat între cele două state nu poate fi considerat un acord legitim și a folosit un limbaj extrem de dur pentru a-l descrie.

„În primul rând nu este un acord. Este un act criminal. Apoi acest acord este ilegal și nu are cum să fie semnat cu un stat fictiv”, a declarat acesta la Realitatea Plus.

Subiectul a fost adus în discuție după ce moderatoarea emisiunii a menționat reacția jurnalistului Ion Cristoiu, care s-ar fi declarat dezamăgit că Georgescu nu a comentat anterior vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la București și acordul semnat între cele două state.

Fostul candidat la prezidențiale și-a reiterat poziția critică față de statul ucrainean, susținând că acesta nu ar avea legitimitate.

„Eu rămân la aceeași poziție. Ucraina este un stat inventat. Deci nu ai cu cine să semnezi”, a spus el.

În continuarea intervenției, Georgescu a vorbit despre un zăcământ de gaze despre care afirmă că ar aparține exclusiv României.

„Zăcământul de gaze aparține poporului român în exclusivitate. Nu este negociere. Se știa de acest zăcământ din zona anilor 2000, cel puțin așa știam eu. Statul român nu a făcut nimic de atunci”, a declarat Georgescu.

El a menționat că, în 2008, atunci când a coordonat Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă, aceste informații ar fi fost menționate în documente oficiale. Potrivit afirmațiilor sale, ar fi vorba despre un zăcământ estimat la aproximativ 100 de miliarde de tone.

Georgescu a criticat ideea ca o astfel de resursă să fie gestionată într-un stat aflat în război.

„Nu poți să depozitezi această resursă, gazul, într-o țară în plin război. Înseamnă că ești inconștient total”, a spus el.

În opinia sa, acordul ar putea conține și alte prevederi care nu ar fi fost prezentate publicului.

„Aceste lucruri sunt așa pentru popor. Întrebarea este ce s-a semnat în spate? De exemplu, curentul electric. Și poate și alte lucruri. Mă opresc aici”, a afirmat Georgescu.

El a susținut că documentul ar trebui ratificat de parlamentele celor două state și a afirmat că partea română nu ar fi modificat conținutul acestuia.

„Partea română nu a schimbat nicio virgulă”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu a afirmat că decizia de semnare a acordului ar fi fost influențată de instituțiile europene.

„Au primit o directivă din Europa, respectiv de la Bruxelles, și au semnat”, a declarat el.

Potrivit acestuia, Europa ar încerca să transfere costurile conflictului către alte state.

„Tot continentul european este într-o situație gravă și foarte gravă. Și atunci au zis: de unde luăm? Păi, luăm de la fraierii ăia”, a spus Georgescu.

În final, Georgescu a invocat exemplul Ungariei, despre care a spus că are o poziție diferită în cadrul Uniunii Europene.

„Vă rog să vedeți Ungaria ce face. Este în Europa, este vecin cu noi”, a afirmat el.

Totodată, acesta a susținut că premierul ungar ar fi fost supus unor presiuni.

„Primul ministru ungar a fost amenințat în modul cel mai primitiv posibil”, a declarat Georgescu.

În concluzie, fostul candidat la prezidențiale a afirmat că evoluțiile actuale vor fi evaluate în timp de societate.