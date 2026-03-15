Călin Georgescu a fost invitat recent la Realitatea TV pentru a comenta evoluțiile politice recente. În timpul emisiunii, fostul candidat a fost întrebat dacă există în continuare interes din partea americanilor față de anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024, la care a participat și el și în cadrul căruia a câștigat primul tur.

Răspunsul său a fost unul sugestiv, lăsând să se înțeleagă că există aspecte care nu sunt vizibile publicului și că unele lucruri importante nu sunt spuse, nu sunt văzute sau nu sunt scrise.

„Ceea ce contează este ceea ce nu se spune, important este ceea ce nu se vede și fascinant este ceea ce nu se scrie. Sper că toată lumea a înțeles ce am spus acum”, a declarat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a sugerat că există informații sau realități care nu sunt încă cunoscute publicului larg, însă care ar avea o semnificație importantă în contextul situației politice. În același timp, el a transmis ideea că anumite detalii ar urma să iasă la iveală.

În continuarea intervenției, fostul candidat a adoptat un ton și mai enigmatic, afirmând că în cele din urmă adevărul iese la iveală. Georgescu a făcut referire la ideea că, într-o lume interconectată, nimic nu rămâne ascuns, sugerând că lucrurile vor deveni cunoscute. De asemenea, el a afirmat că adevărul ar fi deja cunoscut și că dezvăluirea lui este doar o chestiune de timp.

„Pe de altă parte, lumea este mică, Dumnezeu este mare. Ulciorul nu merge de multe ori la apă, dar nu o spun pentru că așa este vorba românească, ci pentru că nu mai este nici ulcior și nici apă. În final vă spun: în lumea în care trăim, totul se află, totul. De fapt, ca să presar puțină sare pe rană, s-a aflat deja. Este o chestiune de ceas”, a mai spus acesta.

Fostul candidat a publicat și un mesaj pe Facebook legat de emisiunea la care a participat.

De asemenea, Călin Georgescu a vorbit și despre nedreptățile pe care spune că le trăiește împreună cu familia sa, dar și despre motivele pentru care consideră că implicarea sa în viața publică a meritat. În debutul dialogului, Anca Alexandrescu a amintit că, la începutul săptămânii, Cristela Georgescu a intervenit la Realitatea TV și a vorbit despre dificultățile prin care trece familia Georgescu. Moderatoarea a descris situația drept una extrem de dificilă, afirmând că Georgescu, familia sa și copiii săi ar fi supuși unei hăituiri și ar trăi un adevărat coșmar. În acest context, ea l-a întrebat cum a reușit să reziste în fața acestor nedreptăți.

Călin Georgescu a afirmat că a răspuns acestor situații cu demnitate și a susținut că, în opinia sa, cu cât nedreptățile sunt mai mari, cu atât este mai mare și onoarea pe care o primește din partea lui Dumnezeu, inclusiv pentru familia sa. El a declarat că nedreptățile nu se limitează doar la cazul său, ci sunt prezente la scară largă în România, unde, potrivit afirmațiilor sale, nu doar sute sau mii, ci zeci de mii de oameni suferă pentru că și-au dorit să fie liberi.

„Cu demnitate. Pe de altă parte, cu cât mai multe și mai mari nedreptățile sunt, cu atât este mai mare cinstea pe care ne-o face Dumnezeu, și ne-o face ca familie. Pe de altă parte, sigur, nedreptatea asta referitor la mine și la noi ca familie. Pe de altă parte nedreptatea asta e la ordinea zilei în România și nu sunt sute, nu sunt mii, sunt zeci de mii de oameni care suferă în această țară a noastră pentru simplul fapt că și-au dorit să fie liberi. Dar nedreptatea este și dinainte, așa cum cunoașteți, și dinainte de 6 decembrie, și eu pot să spun doar atât: dacă aș fi fost atunci președinte oficial al României, România ar fi respirat prin justiție, pentru că justiția reprezintă plămânii civilizației. Nu poți avea dreptate dacă ea nu este pusă în operă prin justiție. Ori România ca civilizație, de 2000 de ani a plecat de la justiție”, a spus Georgescu.

Întrebat dacă tot ceea ce a făcut a meritat, Georgescu a spus că ar relua oricând același demers.