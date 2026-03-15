Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă pentru NBC News că nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, în ciuda disponibilităţii acestei ţări de a face acest pas. „Condiţiile nu sunt încă suficient de bune”, a spus Trump, dar a refuzat să precizeze care ar fi aceste condiţii.

În interviul telefonic cu NBC News, Trump a spus că nu este dispus să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul în această etapă.

„Iranul vrea să încheie un acord, dar eu nu vreau să îl închei pentru că termenii nu sunt încă suficient de buni”, a susţinut el, adăugând că aceşti termeni vor trebui să fie „foarte solizi”.

Când a fost întrebat care ar fi condiţiile unui potenţial acord pentru a pune capăt războiului, preşedintele a răspuns: „Nu vreau să vă spun asta”.

Însă a fost de acord că un angajament din partea Iranului de a renunţa complet la orice ambiţii nucleare ar face parte din acesta.

Comentariile lui Trump vin după ce Reuters a relatat, pe surse, că administraţia Trump nu ia în calcul eforturi de a desfăşura negocieri pentru a pune capăt războiului.

Trump a schiţat, de asemenea, o perspectivă a modului în care ar putea arăta restul operaţiunii militare americane în Iran.

Sâmbătă, preşedintele a declarat că „singura putere pe care o au, şi este o putere care poate fi neutralizată relativ rapid, este aceea de a lansa o mină sau de a trage cu o rachetă cu rază relativ scurtă de acţiune. Dar când vom termina cu zona de coastă, nici acea putere nu o vor mai avea”, a dat el asigurări. El a adăugat ulterior: „Le-am distrus majoritatea rachetelor. Le-am distrus majoritatea dronelor. Le-am distrus, în mare parte, capacitatea de producţie a rachetelor şi dronelor. În două zile, (ţara) va fi complet decimată”.

Sâmbătă, Trump a declarat că solicită „numeroaselor ţări afectate de brutalitatea Iranului” să ajute la securizarea Strâmtorii Ormuz, întrucât preţurile globale ale petrolului au crescut brusc pe fondul războiului.

Vorbind cu NBC despre Ormuz, Trump a spus că nu este clar dacă Iranul a minat strâmtoarea. „Vom curăţa strâmtoarea foarte intens şi credem că ni se vor alătura alte ţări care sunt parţial împiedicate, iar în unele cazuri chiar împiedicate să obţină petrolul”, a spus el.

Dar preşedintele a ezitat când a fost întrebat dacă Marina SUA va începe să escorteze nave prin strâmtoare, spunând: „Nu vreau să vă spun nimic despre asta”, însă a adăugat că „este posibil”.

Preşedintele a confirmat, de asemenea, că forţele americane au efectuat lovituri asupra Insulei Kharg, o insulă strategică situată în largul coastelor Iranului, care găzduieşte un terminal petrolier prin care se fac majoritatea exporturilor de petrol ale ţării.

Comandamentul Central al SUA a declarat sâmbătă dimineaţă că a efectuat „lovituri de precizie” asupra a 90 de ţinte militare, „păstrând în acelaşi timp infrastructura petrolieră”, dar Trump a spus mai târziu sâmbătă: „Am distrus complet Insula Kharg, dar s-ar putea să o lovim de încă câteva ori doar de dragul distracţiei”.

„Am decimat-o complet”, a adăugat preşedintele. „Cu excepţia faptului că, după cum ştiţi, nu am făcut nimic în legătură cu liniile energetice, deoarece reconstrucţia acestora ar dura ani de zile”.

Donald Trump a mai declarat sâmbătă că aliaţii SUA din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar şi Arabia Saudită, „au fost extraordinari” şi că „au fost atacaţi fără motiv”.

„Am fost foarte surprins”, a mărturisit Trump referitor la faptul că Iranul a vizat alte ţări din Orientul Mijlociu. A fost „cea mai mare surpriză pe care a avut-o în toată această situaţie”, a adăugat el.

Întrebat despre decizia sa de a ridica temporar unele sancţiuni asupra petrolului rusesc pe fondul creşterii preţurilor globale la petrol, preşedintele a spus: „Vreau să am petrol pentru lume. Vreau să am petrol”.

El a adăugat că sancţiunile, care au fost impuse când Rusia a invadat Ucraina în 2022, vor „reveni imediat ce criza se va termina”.

Întrebat despre criticile unor lideri străini cu privire la ridicarea sancţiunilor, Trump nu a răspuns direct, ci şi-a îndreptat furia asupra preşedintelui ucrainean.

„Sunt surprins că Zelenski nu vrea să încheie un acord. Spune-i lui Zelenski să încheie un acord, pentru că Putin este dispus să încheie un acord”, a afirmat Trump.

„Este mult mai dificil să închei o înţelegere cu Zelenski”, a adăugat preşedintele SUA.

La începutul acestei luni, Zelenski s-a oferit să ajute forţele americane şi aliaţii acestora din Orientul Mijlociu să intercepteze dronele iraniene, folosindu-se de experienţa armatei ucrainene în doborârea dronelor ruseşti.

Dar sâmbătă, Trump a spus că „nu are nevoie de ajutor”, adăugând: „Ultima persoană de la care avem nevoie de ajutor este Zelenski”.

În tot acest timp, Ambasada americană din Bagdad a fost sâmbătă ţinta unui atac, după ce în capitala irakiană au avut loc lovituri aeriene împotriva unui grup armat pro-iranian influent, soldate cu trei morţi, potrivit unor surse din domeniul securităţii.

Sâmbătă în zori, un jurnalist AFP a văzut fum negru ridicându-se deasupra ambasadei americane, situată în zona verde ultra-securizată din Bagdad, care găzduieşte reprezentanţe diplomatice, instituţii internaţionale şi autorităţi guvernamentale. Doi responsabili din domeniul securităţii au menţionat un atac cu drone.

„Miliţiile teroriste pro-iraniene au atacat în repetate rânduri” Zona Verde, potrivit ambasadei, care menţionează, de asemenea, „atacuri repetate” în apropierea aeroportului internaţional din Erbil şi a consulatului din capitala Kurdistanului autonom.

„Nu încercaţi să vă deplasaţi la ambasada din Bagdad sau la consulatul din Erbil, având în vedere riscul de rachete şi drone”, spune avertismentul reprezentanţei diplomatice.

Sâmbătă seara, o bază militară de la aeroportul internaţional din Bagdad, care până de curând găzduia efective ale coaliţiei internaţionale antijihadiste conduse de Washington, a fost ţinta unui atac cu drone, potrivit a doi responsabili de securitate.