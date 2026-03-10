Plângerea penală a vizat, în esență, fapta de incitare la violență, fiind depusă o singură sesizare, în ciuda faptului că agresiunile au fost repetate, potrivit informațiilor transmise de soția lui Călin Georgescu.

Cristela Georgescu a subliniat că această situație nu afectează doar un individ, ci întreaga familie, care trăiește constant sub presiune și hărțuire. În acest context, familia Georgescu se confruntă cu amenzi considerate absurde și cu proceduri administrative și juridice pe care le percepe ca abuzive sau tiranice.

„Am ales să fac un sigură plângere penală unei persoane care în mod repetat a intrigat la ură. Până la a solicitat acțiune brutală. Să-l lichideze pe Călin. S-a decis neînceperea urmării penale pentru că «nu există interes public pentru continuarea cercetărilor»”, a subliniat Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu a explicat că familia sa trăiește într-un climat de hărțuire de peste un an, situație accentuată de controale și plângeri care continuă să apară după anularea alegerilor la care soțul său a participat.

Ea gestionează partea administrativă a acestora, în timp ce procesele penale sunt tratate de avocați, însă impactul asupra vieții cotidiene și a statutului de părinte al lui Călin Georgescu este semnificativ.