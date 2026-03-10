Plângerea penală a vizat, în esență, fapta de incitare la violență, fiind depusă o singură sesizare, în ciuda faptului că agresiunile au fost repetate, potrivit informațiilor transmise de soția lui Călin Georgescu.
Soția lui Călin Georgescu a depus plângere penală
Cristela Georgescu a subliniat că această situație nu afectează doar un individ, ci întreaga familie, care trăiește constant sub presiune și hărțuire. În acest context, familia Georgescu se confruntă cu amenzi considerate absurde și cu proceduri administrative și juridice pe care le percepe ca abuzive sau tiranice.
„Am ales să fac un sigură plângere penală unei persoane care în mod repetat a intrigat la ură. Până la a solicitat acțiune brutală. Să-l lichideze pe Călin.
S-a decis neînceperea urmării penale pentru că «nu există interes public pentru continuarea cercetărilor»”, a subliniat Cristela Georgescu.
Cristela Georgescu a explicat că familia sa trăiește într-un climat de hărțuire de peste un an
Cristela Georgescu a explicat că familia sa trăiește într-un climat de hărțuire de peste un an, situație accentuată de controale și plângeri care continuă să apară după anularea alegerilor la care soțul său a participat.
Ea gestionează partea administrativă a acestora, în timp ce procesele penale sunt tratate de avocați, însă impactul asupra vieții cotidiene și a statutului de părinte al lui Călin Georgescu este semnificativ.
„Adevărul este că trăim într-un climat de hărțuire. Sunt amenzi absurde, cu proceduri abuzive, care ne afectează familia. Cred însă că este important ca oamenii să înțeleagă că nu vorbim doar despre un om care se află sub hărțuire, ci despre o familie care trăiește inevitabil efectele acestei acțiuni și care, deși abil ascunsă sub masca democrației, le percepe ca fiind tiranice.
Dacă ar fi să mă gândesc mai mult, aș spune că este vorba de două familii: a noastră și cea mare, țara. Călin continuă să fie supus unor presiuni care au depășit limita, în sensul că nu este lăsat să aibă o viață normală, de tată.
Acum, legat de situația cu dosarele, vreau să spun că sub masca democrației se ascund mult mai multe.
Procesele penale sunt gestionate de avocații noștri. Eu însă mă ocup de partea administrativă, de aceste amenzi și controale și plângeri care continuă să apară la peste un an de la anularea alegerilor”, a mai spus Cristela Georgescu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.