Senatul a adoptat luni, 16 februarie, în plen, două proiecte de lege inițiate de Guvern prin care se modifică legislația privind combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă.

Primul proiect se concentrează pe modificarea Codului muncii, definind în mod clar conceptele de violență și hărțuire în raporturile de muncă.

Conform actului normativ, măsurile de protecție a angajaților se extind asupra unor noi spații asociate locului de muncă, inclusiv spații publice și private care constituie un loc de muncă, zonele în care salariatul este plătit, se odihnește sau își desfășoară activitățile zilnice, precum grupurile sanitare, vestiarele și instalațiile puse la dispoziție de angajator.

De asemenea, măsurile se aplică pe durata deplasărilor în interes de serviciu, a instruirii, formării, evenimentelor și activităților sociale legate de muncă, precum și în comunicările online ce au legătură cu atribuțiile profesionale.

Un al doilea proiect adoptat de Senat completează Legea 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii.

Senatul a introdus un amendament prin care inspectorii de muncă pot comunica angajatorului că efectuează un control în situațiile în care sunt sesizate fapte de hărțuire, dar cu obligația de a proteja identitatea persoanei care a formulat sesizarea.

„Prin excepţie, (…) în cazul în care sunt sesizate fapte de hărţuire la locul de muncă, în scopul realizării verificărilor necesare constatării situaţiei existente la locul de muncă al persoanei care semnalează că este victima unor asemenea fapte, inspectorii de muncă pot comunica angajatorului că efectuează controlul, respectând obligaţia de a proteja identitatea persoanei care a formulat sesizarea”, se arată în amendamentul care a fost adoptat în Senat.

Forul legislativ a respins însă un alt proiect de lege, ce modifica Legea securității și sănătății în muncă 319/2006, proiect care ar fi stabilit obligații suplimentare pentru angajatori în prevenirea violenței și hărțuirii și sancțiuni contravenționale între 3.500 și 7.000 de lei.

În raportul Comisiei de muncă a Senatului, limitele amenzilor au fost majorate, însă proiectul nu a întrunit voturile necesare pentru adoptare, lipsind un singur vot.

Cele trei proiecte de lege urmează să fie dezbătute de Camera Deputaților, care va funcționa ca for decizional, pentru a stabili forma finală a legislației privind protecția angajaților la locul de muncă.