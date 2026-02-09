Un nou caz de cruzime față de animale a fost sancționat de autorități în județul Vâlcea, după ce un bărbat a publicat pe TikTok un videoclip în care își supune calul la un efort extrem. Polițiștii de la Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu și au aplicat o amendă consistentă, în baza legislației privind protecția animalelor.

Incidentul a devenit cunoscut după ce, în mediul online, au apărut imagini în care un cal este legat de un bloc de beton și forțat să îl tracteze. Din cauza greutății foarte mari, animalul abia reușește să se deplaseze și se împiedică în mod repetat, semn clar al suferinței provocate.

Videoclipul a fost analizat de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor din Vâlcea, care au reușit să identifice rapid persoana responsabilă, chiar pe baza materialului postat pe rețeaua de socializare.

În urma verificărilor și a probelor administrate, autoritățile au stabilit că faptele constituie acte de cruzime și rele tratamente aplicate animalelor. Astfel, la data de 9 februarie 2026, bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a fost sancționat contravențional cu 13.200 de lei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, sancțiunea a fost aplicată conform prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, act normativ care interzice supunerea animalelor la eforturi ce le pot provoca suferință, răniri sau moarte.

Reprezentanții Poliției reamintesc faptul că orice formă de violență asupra animalelor, inclusiv exploatarea lor în condiții improprii, este sancționată de lege. De asemenea, autoritățile subliniază importanța sesizărilor din partea cetățenilor, mai ales în contextul în care astfel de fapte sunt tot mai des expuse pe rețelele sociale.

„La data de 09 februarie 2026, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 13.200 de lei unei persoane de sex masculin, în vârstă de 42 de ani, domiciliată în judeţul Vâlcea, pentru săvârşirea unor acte de cruzime şi rele tratamente faţă de animale. În urma verificărilor efectuate şi a probatoriului administrat, s-a constatat că bărbatul a încălcat prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, fiind dispuse măsurile legale în consecinţă”, anunţă oficialii instituţiei.

Cazul din Vâlcea nu este singular. În 2025, un cal a murit în timpul unui eveniment public organizat la Sângeorz-Băi, după ce a fost pus să tragă un buștean de dimensiuni mari. Atunci, procurorii au deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție și schingiuire.

Autoritățile atrag atenția că utilizarea animalelor pentru demonstrații de forță sau divertisment, fără respectarea normelor de protecție, poate avea consecințe legale severe.