ANSVSA atrage atenția că animalele resimt temperaturile scăzute la fel de puternic ca oamenii. Ideea încă răspândită potrivit căreia animalele sunt făcute să reziste afară, în ger și viscol, este contrazisă de medicii veterinari.

Aceștia explică faptul că animalele domestice de astăzi nu mai au bagajul genetic care să le protejeze de condiții meteo extreme, fie că este vorba de frig sau de caniculă.

Autoritatea le recomandă proprietarilor să asigure adăposturi corespunzătoare, ferite de vânt și zăpadă, care să nu fie acoperite de ninsori. Animalele trebuie să aibă permanent acces la hrană și apă, preferabil călduță, pentru a preveni deshidratarea și hipotermia.

Câinii nu ar trebui ținuți legați, deoarece mișcarea este esențială pentru menținerea temperaturii corporale și pentru a se putea adăposti în caz de viscol. Acolo unde este posibil, se recomandă mutarea animalelor într-un spațiu mai cald și protejat de intemperii.

ANSVSA subliniază că animalele destinate consumului trebuie ținute în adăposturi ferite de frig, vânt și zăpadă. Este necesară asigurarea unor furaje de bună calitate și a apei potabile, precum și verificarea instalațiilor de adăpare, care pot îngheța ușor.

În fermele comerciale, autoritatea recomandă existența unor surse de energie de rezervă, precum generatoarele. Orice semn de boală sau disconfort trebuie raportat imediat medicului veterinar sau direcțiilor sanitar-veterinare județene.

Pentru transportatori, ANSVSA recomandă asigurarea unui microclimat adecvat pe toată durata transportului, cu hrană și apă disponibile. La temperaturi scăzute, densitatea de încărcare trebuie redusă cu cel puțin 25 la sută.

De asemenea, traseul trebuie verificat înainte de plecare, iar animalele trebuie monitorizate constant pentru semne de stres termic, frisoane, letargie sau aglomerare excesivă.

ANSVSA avertizează că administrațiile locale au obligația legală de a asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și îngrijire a animalelor, precum și neutralizarea deșeurilor animaliere. Prin intermediul direcțiilor județene, instituția a dispus informarea tuturor celor implicați, subliniind că protejarea animalelor ține de responsabilitate și respect.

Animalele fără stăpân sunt printre cele mai afectate în perioadele geroase. Pisicile caută adăposturi improvizate, iar câinii mici și puii sunt extrem de vulnerabili.

Reprezentanții ASPA București au transmis că, în adăposturi, apa este schimbată constant din cauza înghețului, paiele sunt înlocuite frecvent pentru confort termic, iar puii sunt ținuți în spații încălzite cu aeroterme sau calorifere electrice.

Pentru câinii de talie mică și medie, plimbările pe timp de iarnă au devenit mai scurte. Proprietarii folosesc tot mai des hăinuțe și suplimente pentru articulații, imunitate, piele și blană. Reprezentanții magazinelor de specialitate arată că aceste produse nu sunt un moft, ci o formă de protecție necesară în sezonul rece.

În schimb, câinii de talie mare, cu blană deasă, tolerează mai bine frigul, însă și în cazul lor este necesară supravegherea atentă.

Inspectorii sanitar-veterinari îi îndeamnă pe oameni să nu își neglijeze animalele din gospodărie, să nu le țină în ger și să le asigure apă călduță și adăpost. În condiții de frig extrem, lipsa unor măsuri simple poate duce la suferință severă sau chiar la moartea animalelor, indiferent dacă sunt de companie, de povară sau fără stăpân.