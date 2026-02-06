Potrivit ANM, prima atenționare Cod galben este în vigoare până vineri, la ora 10.00, și vizează precipitații însemnate cantitativ, ninsori la munte și intensificări ale vântului. Județele Prahova, Buzău și Vrancea se află sub avertizare pentru ploi abundente, cu acumulări de 25–35 l/mp, iar izolat cantitățile pot depăși 40–50 l/mp.

În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul nou de zăpadă va ajunge, în medie, la 15–30 de centimetri.

„Bun găsit, vorbim de prima atenționare meteorologică de cod galben, valabilă până mâine dimineață la ora 10. Precipitații însemnate cantitativ (…) iar la altitudini mai mari de 1.500 de metri, precipitații sub formă de ninsoare, strat nou de zăpadă și vânt cu intensificări temporare”, a declarat Elena Mateescu.

O a doua atenționare Cod galben vizează județul Caraș-Severin și local zona înaltă din vestul Munților Meridionali. Aici sunt așteptate rafale de 50–70 km/h, iar la munte vântul poate atinge 90–100 km/h, viscolind ninsoarea și reducând semnificativ vizibilitatea, local sub 100 de metri.

Meteorologii avertizează și asupra riscului de polei, în special în Moldova și estul Transilvaniei, unde lapovița și ninsorile pot crea condiții periculoase de circulație.

După acest episod de vreme rece și precipitații mixte, temperaturile vor crește semnificativ spre finalul săptămânii. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a anunțat maxime de peste 10 grade în mai multe regiuni.

„Aşteptăm ca a doua jumătate a săptămânii să aducă o încălzire în toate regiunile ţării, aşa încât vineri şi sâmbătă valorile termice vor depăşi 0 grade chiar şi pe parcursul nopţilor, cu maxime ziua care să treacă de 10 grade cu plus în multe regiuni”, a precizat Florinela Georgescu.

Meteorologii avertizează însă că încălzirea va fi temporară. Potrivit ANM, este „puțin probabil” ca actualul episod de vreme deosebit de rece să fie ultimul din luna februarie.

„Puțin probabil să fie ultimul episod. Mai degrabă, probabilitatea rămâne pentru schimbări în regimul termic și chiar al precipitațiilor o dată la 3-4 zile, pentru că circulația la nivelul continentului european este una foarte activă”, a explicat Florinela Georgescu.

Pentru București, ANM anunță o schimbare accentuată a vremii în intervalul 6–13 februarie. Până vineri seara, Capitala va avea parte de ploi consistente, cu acumulări de până la 9 l/mp, ceață și temperaturi minime de 2–4 grade.

Weekendul va aduce o vreme mohorâtă, cu ploi slabe și maxime de 7–8 grade. De duminică seara, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță, iar noaptea spre luni temperaturile vor coborî spre 0 grade.

Ziua de luni, 9 februarie, și noaptea de marți vor readuce iarna în București. Cerul va fi acoperit, probabilitatea de ninsoare va crește, iar temperaturile minime pot coborî până la -5…-3 grade Celsius.

În intervalul 10–13 februarie, vremea va rămâne apropiată de normalul perioadei, cu posibile fulguieli la început, urmate de o nouă tendință de încălzire spre finalul săptămânii.