Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări pentru întreaga țară, valabile de joi, 5 februarie, ora 10:00, până vineri, 6 februarie, ora 10:00, din cauza precipitațiilor și a intensificărilor de vânt care vor afecta mai multe regiuni.

Meteorologii anunță că în cea mai mare parte a țării vor fi ploi, iar în sud și est cantitățile se vor situa între 10 și 20 l/mp. În nord-estul Munteniei și sudul Moldovei, ploile vor fi mai abundente, ajungând la 25–35 l/mp, iar în județele Prahova, Buzău și Vrancea cantitățile vor depăși izolat 40–50 l/mp.

Noaptea de joi spre vineri va aduce în Moldova și estul Transilvaniei lapoviță și ninsoare, iar poleiul se va menține pe alocuri. La munte, la altitudini de peste 1.500 m, ninsorile vor fi predominante, iar stratul de zăpadă se va depune semnificativ. În zonele montane, rafalele de vânt vor depăși 80–90 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea sub 100 de metri. În județele Caraș-Severin și Timiș, vântul va atinge 50–70 km/h, iar în Munții Banatului și în zonele înalte din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor ajunge la 90–100 km/h.

În Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la altitudini de peste 1.500 m, stratul de zăpadă nou va fi între 15 și 30 cm, echivalentul a 20–30 l/mp de apă, iar rafalele de vânt vor continua să viscolească ninsoarea, reducând vizibilitatea dramatic.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că joi, 5 februarie, aproape întreaga țară va înregistra temperaturi mai ridicate decât media obișnuită a acestei perioade. Creșterea temperaturilor va fi mai evidentă în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și în sud-est, unde mercurul în termometre va depăși limitele climatice normale.

În vest și nord-vest, cerul va fi parțial noros, cu ploi locale, iar în restul teritoriului se așteaptă înnorări persistente și precipitații mai extinse. La altitudini mari, în zonele montane, predomina ninsorile, în timp ce în zonele mai joase și submontane vor fi precipitații mixte.

Potrivit meteorologilor, în Carpații de Curbură, în masivele estice ale Carpaților Meridionali și în zonele deluroase ale Munteniei se pot înregistra cantități mai însemnate de apă, între 20 și 25 l/mp, iar pe alocuri se poate forma polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat, unde rafalele vor atinge 50–60 km/h, în Moldova și Dobrogea cu viteze de 40–55 km/h, și în Munții Banatului, precum și în zonele înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor depăși 90–100 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 2 grade în sudul Olteniei și între 14 și 16 grade în Banat și Crișana, iar minimele se vor situa între -1 și 7 grade.

În București, cerul va fi predominant noros, cu ploi temporare, iar vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va ajunge în jur de 7 grade, iar cea minimă va fi între 2 și 4 grade.