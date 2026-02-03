Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de marți, ora 10.00, până joi, la ora 20.00, care vizează o perioadă de vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, precipitații mixte, dar și episoade de polei și ghețuș. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate ninsori viscolite.

Pe parcursul zilei de marți, temperaturile vor rămâne foarte scăzute, în special în sudul și estul țării. Maximele se vor situa între -8 și 0 grade, iar minimele vor coborî, în general, până la valori cuprinse între -9 și -3 grade.

Din seara zilei de marți, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, urmând ca, de miercuri dimineață, să se intensifice și în estul țării, la munte și izolat în restul teritoriului. Vitezele vor atinge frecvent 40–50 km/h, iar la peste 1.700 de metri altitudine rafalele vor depăși 70–80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Meteorologii avertizează că, în intervalul următor, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, în contexte termice nefavorabile. În regiunile Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, precipitațiile vor fi preponderent sub formă de ploaie, în timp ce în Maramureș, Transilvania, Moldova și în zonele montane se vor semnala precipitații mixte, lapoviță și ninsoare.

În aceste condiții, alternanța dintre temperaturile negative și cele ușor pozitive poate favoriza topirea stratului de zăpadă, urmată de îngheț, ceea ce crește riscul apariției poleiului și ghețușului. Fenomenele vor fi prezente pe arii restrânse, cu precădere în sud-vestul, centrul și nord-estul țării, unde condițiile de trafic pot deveni dificile, mai ales în orele dimineții și seara.

Pentru ziua de marți, în intervalul orar 10.00–20.00, este în vigoare un Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, care vizează județe din Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, inclusiv municipiul București. În aceste zone, valorile termice se vor menține mult sub normalul perioadei, accentuând senzația de frig.

„În Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -8 şi -4 grade”, au precizat meteorologii.

Autoritățile recomandă populației să fie atentă la deplasări, în special în zonele unde există risc de polei, și să adopte măsuri de protecție împotriva frigului accentuat.

O a doua atenționare Cod galben va fi valabilă de marți seara, de la ora 20.00, până miercuri dimineața, la ora 10.00, vizând în special Moldova, Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei. În aceste zone, minimele nocturne vor coborî, în general, între -9 și -6 grade.

Cum va fi vremea în București

În zona municipiului București, ziua de marți va aduce o vreme foarte rece, cu temperaturi sub normalul perioadei. Meteorologii anunță însă o ușoară încălzire începând de miercuri.