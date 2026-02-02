Potrivit meteorologilor, Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei se vor confrunta cu temperaturi mult sub normalul perioadei, cu valori medii cu 7–9 grade mai mici decât cele obișnuite. Temperaturile maxime se vor situa între -9 și -3 grade Celsius, iar în nordul Moldovei pot coborî până la -15 grade, gerul menținându-se inclusiv pe parcursul zilei.

Pe timpul nopții și al dimineților, frigul va fi accentuat, cu minime cuprinse între -20 și -8 grade Celsius.

ANM precizează că episodul de vreme rece va continua până miercuri, în special în regiunile extracarpatice. Diminețile și nopțile vor fi geroase, inițial în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia, Oltenia și izolat în sudul Banatului.

Prognoza meteo pentru perioada 2 februarie – 2 martie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a publicat și estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, care indică, în ansamblu, temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 2 – 9 februarie

Valorile termice vor fi peste media obișnuită în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării, în timp ce în extremitatea de nord-est temperaturile vor fi mai coborâte. În restul teritoriului, acestea se vor apropia de normalul perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în zonele montane, iar în celelalte regiuni vor avea valori normale.

Săptămâna 9 – 16 februarie

Temperaturile medii vor depăși valorile normale în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi excedentare la nivel național, cu un accent mai pronunțat în regiunile sudice.

Săptămâna 16 – 23 februarie

Meteorologii estimează temperaturi medii mai ridicate decât cele specifice intervalului în majoritatea regiunilor. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în toate zonele.

Săptămâna 23 februarie – 2 martie

Mediile termice se vor menține ușor peste cele normale pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile specifice perioadei.

Meteorologii recomandă populației să fie atentă la avertizările în vigoare, în special în contextul gerului persistent din următoarele zile, care poate crea dificultăți de deplasare și riscuri pentru sănătate.

La noapte, vremea se înrăutățește în Capitală. Conform Administraţia Naţională de Meteorologie, va ninge, iar stratul de zăpadă depus va avea grosimi de 2–4 centimetri.

Vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale ce pot atinge 50 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura minimă va coborî până la -9 grade Celsius.

Pe parcursul zilei de luni, vremea va rămâne deosebit de rece în București. Temporar, vor mai fi ninsori slabe, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în prima parte a zilei.

Temperatura maximă nu va depăși -3 grade Celsius, menținând regimul de ger în Capitală.

Meteorologii recomandă prudență în trafic și îmbrăcăminte adecvată, în special în condițiile vântului și temperaturilor negative.