Meteorologii au emis duminică o informare valabilă între 1 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00, anunțând temperaturi extrem de scăzute, cu ger accentuat mai ales în timpul nopților și dimineților. Sunt prognozate intensificări ale vântului, polei și ghețuș, precum și ninsoare viscolită, inițial în Moldova, iar apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia și Oltenia, precum și izolat în sudul Banatului.

Potrivit ANM, în regiunile vizate, temperaturile minime vor oscila între -20 și -7 grade, iar maximele între -15 și -2 grade, cele mai scăzute fiind în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Începând din seara de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a țării, cu depunere locală a unui strat de zăpadă de 2…10 cm. Pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab în vest, sud și sud-est și izolat în restul teritoriului, iar în noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est se vor înregistra precipitații mixte. În zone restrânse va apărea polei sau ghețuș.

Vântul va sufla cu intensificări locale în regiunile sudice și sud-estice, cu viteze de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, iar ninsoarea va fi temporar viscolită în sud-estul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea.

Meteorologii au emis pentru duminică, până la ora 20:00, o atenționare cod galben valabilă în cea mai mare parte a Moldovei. În această perioadă, valorile termice vor fi deosebit de scăzute, cu maxime cuprinse, în general, între -10 și -5 grade, adică cu 7–9 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă a anului.

O atenționare meteorologică similară este valabilă între 1 februarie, ora 14:00 – 2 februarie, ora 10:00 pentru sudul Olteniei, sudul Munteniei și Dobrogea. În acest interval, ninsorile vor fi temporare, iar în anumite zone se va depune un strat de zăpadă de 6–10 cm, echivalentul a aproximativ 10 l/mp de apă.

”În judeţele Caraş-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul Bucureşti, Buzău, vestul judeţelor Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi şi în judeţele Constanţa, Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h, viscolind temporar ninsoarea„, precizează meteorologii.

ANM menţine atenţionarea cod galben pentru 01 februarie, ora 20:00 – 02 februarie, ora 10:00, vizând vreme geroasă în Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei, unde tmperaturile minime se vor situa între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Meteorologii au emis o atenționare cod galben valabilă între 2 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 10:00. În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, temperaturile vor fi deosebit de scăzute, cu maxime între -9 și -3 grade, iar în nordul Moldovei se vor înregistra valori mai mici, până la -15 grade, gerul persistând pe parcursul zilei. Noaptea se vor înregistra minime între -20 și -8 grade, intensificând senzația de frig.