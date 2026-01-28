Un episod de vreme schimbătoare, cu alternanțe rapide între temperaturi peste normalul perioadei și un val accentuat de răcire, va afecta România în următoarele zile. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), intervalul următor va fi marcat de precipitații mixte, intensificări ale vântului și apariția poleiului în mai multe regiuni, urmate de o scădere semnificativă a temperaturilor, cu nopți geroase, în special în estul și nordul țării.

În cursul acestei nopți, precipitațiile vor fi mixte la munte, iar la altitudini mari vor predomina treptat ninsorile. Pe arii restrânse se va depune polei, cu o probabilitate mai ridicată în regiunile centrale și în nord-est. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări la altitudini mari în Carpații Meridionali, unde rafalele pot atinge viteze de 60–70 km/h.

Intensificări locale ale vântului sunt așteptate și în Banat și pe litoral, cu viteze în general de 40–50 km/h. Temperaturile minime vor varia între -5 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade pe litoral și în sudul Banatului. În unele zone, mai ales în regiunile extracarpatice, se va semnala ceață.

În Capitală, valorile termice se vor menține peste mediile multianuale, cu o temperatură minimă cuprinsă între -1 și 1 grad și condiții de ceață.

Ziua de joi va aduce în continuare valori termice mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, mai ales în vestul, sudul și parțial în centrul țării. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse.

În timpul zilei, acestea vor apărea în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, Dobrogea și izolat în restul teritoriului, urmând ca seara și noaptea să se extindă în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și local în Moldova, transmite ANM.

În Moldova, estul și nord-estul Transilvaniei, precum și la munte, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini mari vor predomina ninsorile. În centrul și nord-estul țării vor exista perioade cu depuneri de polei, în special dimineața și pe timpul nopții.

Vântul va sufla slab și moderat, dar se va intensifica în a doua parte a intervalului, în special în Dobrogea, Bărăgan și sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 grade în nordul Moldovei și 15 grade în Dobrogea, precum și în sudul și sud-estul Munteniei, în timp ce minimele vor coborî până la -4 grade și vor urca cel mult la 6 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. Dimineața și noaptea, local, se va semnala ceață.

În București, cerul va fi variabil pe parcursul zilei, urmând să se înnoreze din orele serii, iar noaptea vor fi perioade cu ploi temporare. Temperatura maximă va atinge 11–13 grade, iar minima va fi cuprinsă între 0 și 2 grade.

Vineri, vremea va intra într-un proces de răcire în majoritatea zonelor țării, spun specialiștii ANM. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor avea caracter predominant de ninsoare la munte și în est, vor fi mixte în sud-est și local în centru, iar în rest vor predomina ploile.

Pe suprafețe relativ restrânse, în estul, sudul și posibil în centrul țării, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 0 și 7 grade, iar minimele vor coborî până la -9 grade în nordul Moldovei, cele mai ridicate valori nocturne fiind de aproximativ 3 grade în Dealurile de Vest.

În București, vremea va deveni închisă și mai rece, cu ploi temporare și posibil lapoviță sau ninsoare slabă în a doua parte a nopții. Maxima zilei va fi de 4–5 grade, iar minima se va apropia de 0 grade.

Sâmbătă, în jumătatea de est a țării, răcirea se va accentua, iar vremea va deveni rece, mai ales în Moldova, unde noaptea local va fi ger. În restul teritoriului, temperaturile se vor menține peste normele climatologice, deși valorile nocturne vor fi mai scăzute față de zilele precedente.

Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi moderate cantitativ în sud-vest și slabe în rest. În est și sud-est va ninge temporar, în timp ce în vestul Munteniei, Oltenia, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi precipitații mixte, care ulterior se vor transforma predominant în ninsoare. În vestul țării vor predomina ploile, potrivit ANM.

Vântul va avea intensificări semnificative în Moldova, Dobrogea și local în Muntenia, unde va accentua senzația de frig, iar noaptea și în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor varia între -7 grade în nordul Moldovei și 7–8 grade în zona deluroasă din vest, iar minimele se vor situa între -10 și -1 grad.

În București, vremea va continua să se răcească, cerul va fi noros, iar la începutul zilei vor fi posibile precipitații slabe, mixte. Temperatura maximă va fi de 1–2 grade, iar cea minimă va coborî până la -5 grade.

Duminică, vremea va deveni deosebit de rece în estul, sudul și parțial în centrul țării, iar în nordul Moldovei se va instala gerul. Noaptea, temperaturile negative se vor extinde în majoritatea regiunilor, cu valori foarte scăzute în est, nord și centru.

În vestul țării, însă, temperaturile diurne vor rămâne peste mediile perioadei. Cerul va fi mai mult noros în vest și sud-vest, iar în celelalte zone va deveni treptat variabil, arată prognoza meteo ANM.

Local în Oltenia, sudul Munteniei și Dobrogea, precum și în sudul Banatului și în masivele sud-vestice, va ninge slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -11 grade în nordul Moldovei și 6–8 grade în Banat și Crișana, iar minimele vor coborî până la -12 grade, izolat chiar spre -18 grade.

În Capitală, maxima va fi de -3…-2 grade, iar minima de -9…-8 grade, cu vânt intensificând senzația de frig.

La începutul săptămânii viitoare, luni, marți și miercuri, vremea va rămâne deosebit de rece în prima parte a intervalului, urmând ca apoi temperaturile să crească treptat.

Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă în sud, inclusiv în București, dar va crește spre finalul perioadei în nord, nord-est și sud-vest, mai transmit specialiștii ANM.