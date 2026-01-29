Directorul ANM a transmis că astăzi și mâine temperaturile vor crește ușor, mai ales în sud și sud-est, dar vor continua precipitațiile.

Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat că la altitudini de peste 1.500 de metri precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare și lapoviță, iar minimele vor fi negative, între -4 și -6°C la nivelul întregii țări. Debutul lunii februarie va aduce o răcire accentuată, maximele scăzând semnificativ, în special în nordul Moldovei, unde vor ajunge la -7…-10°C, în timp ce în vest valorile vor fi ușor pozitive. Nopțile și diminețile vor fi geroase, cu minime de -10…-1°C și posibil până la -15°C în depresiuni, cel puțin până în jurul datei de 4 februarie.

ANM anunță că luna februarie va fi caracterizată de ninsori și precipitații mixte, în special în nord, centru și est, care, odată cu scăderea temperaturilor, se vor transforma treptat în ninsoare.

„Cu siguranță vom vorbi de ninsori, dar și de precipitații mixte. Pe măsură ce regimul de temperaturi va coborî, acestea se vor transforma treptat în precipitații sub formă de ninsoare”, a mai spus Mateescu.

Vremea va fi astăzi caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. În vest, sud și centru temperaturile ajung la 12–15 grade, iar în Muntenia și Dobrogea maximele se apropie de 14–15°C. În nordul Moldovei și Bucovina va fi mai frig, cu maxime de 0–4°C și precipitații mixte, iar dimineața și noaptea există risc de polei. În Transilvania și Maramureș vor predomina ploile, iar la munte lapovița și ninsoarea. Oltenia și sudul Munteniei se bucură de soare și temperaturi ridicate, până la 14–15°C.

La munte, vremea este caldă pentru final de ianuarie, dar apar precipitații mixte și ninsori la altitudini mari, cu risc de polei pe creste.

Vremea se va răci treptat de vineri, cu înnorări și precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Sâmbătă temperaturile scad până la 2°C în majoritatea regiunilor, iar duminică maxima va fi de -2°C în zonele mai reci, cu vânt intens și senzație accentuată de frig, mai ales la munte și în nord-est.

Meteorologii prognozează precipitații pe aproape întreg teritoriul țării și intensificări ale vântului până duminică seară. Temperaturile vor scădea semnificativ, cu minime între -14 și -10°C în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar gerul va persista până miercuri. ANM precizează că până duminică, la ora 18:00, precipitațiile vor afecta majoritatea regiunilor.

”În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ şi se vor acumula 10…20 l/mp şi izolat 25 l/mp. În restul ţării precipitaţiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte şi în Moldova şi mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei şi gheţuş”, a transmis ANM.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului în regiunile estice şi sudice cu viteze de 40…60 km/h.

”Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea şi estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 şi -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei”, a precizat ANM.

Meteorologii avertizează că până miercuri, 4 februarie, vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat noaptea și dimineața, în special în regiunile extracarpatice. De asemenea, a fost emis cod galben de fenomene periculoase pentru perioada 29 ianuarie, ora 22:00 – 31 ianuarie, ora 20:00.