Irineu Darău a declarat că își dorește ca luna februarie să nu se încheie fără adoptarea bugetului de stat și fără pași concreți în direcția reformelor asumate de coaliția de guvernare.

„M-aș bucura mult să nu se încheie luna februarie fără buget, fără reforma administrației centrale și, ideal, și cu soluția pe pensiile speciale”, a afirmat ministrul, la Digi24.

Potrivit acestuia, discuțiile din coaliție indică posibilitatea identificării unor soluții comune pentru aceste subiecte sensibile, cu condiția unei coordonări mai clare la nivel politic.

„Eu, tind să cred că se vor găsi soluții în coaliție pentru toate aceste subiecte, dar cred că ar trebui să avem și o voce comună, care până la sfârșitul lui februarie să ieșim cu niște mesaje. Am făcut bugetul și ne asumăm un an de guvernare liniștită și pe un culoar clar și, doi, ne asumăm și reforma administrației centrale”, a continuat Darău.

În ceea ce privește reorganizarea administrației publice, ministrul Economiei susține că prioritară este reforma administrației centrale, înainte de a cere schimbări la nivel local.

„Dacă vrei de la centru să dai acest impuls al reformei, și eu cred că trebuie să începi cu tine însuți și administrația centrală nu este cea mai subțire”, a declarat Darău.

Mesajul său vizează asumarea responsabilității politice și administrative la nivel guvernamental, ca premisă pentru reforme mai ample în sistemul public.

Irineu Darău a comentat și tensiunile din coaliția de guvernare, apreciind că acestea sunt amplificate în spațiul public și nu reflectă neapărat realitatea din interiorul Executivului.

„Vedem cu toții că este foarte, foarte mult zgomot și mă întreb cui folosește acest zgomot. Cred că atunci când am intrat la guvernare patru partide, am intrat să guvernăm 3 ani și jumătate”, a spus ministrul, miercuri, la Digi24.

Acesta a subliniat că, în ședințele de guvern, climatul este mai stabil decât cel reflectat în dezbaterile televizate.

„Guvernăm, ne vedem la ședințele de guvern săptămânal și e mai multă liniște decât seara la televizor uneori, dar m-aș bucura să și arătăm în fața românilor mai uniți”, a adăugat Darău.

Ministrul Economiei a făcut referire și la poziționarea USR în cadrul coaliției, apreciind rolul formațiunii ca factor de echilibru.

„USR demonstrează că este un punct de echilibru și de stabilitate în această guvernare, deși am venit cumva din afara coaliției anterioare”, a mai declarat Irineu Darău.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a comentat amenințările repetate privind ieșirea de la guvernare formulate de reprezentanți ai PSD, afirmând că, odată intrate împreună în Executiv, cele patru partide din coaliție sunt obligate să găsească un consens asupra ritmului reformelor.

Potrivit ministrului, dependența reciprocă dintre formațiunile aflate la guvernare impune asumarea unor decizii comune și evitarea blocajelor politice generate de conflicte interne.

În acest context, Darău a subliniat rolul premierului Ilie Bolojan, pe care îl vede drept un factor de accelerare a reformelor asumate de Guvern.

„Domnul premier Bolojan mi se pare organizat și axat pe reformă. Noi l-am susținut și îl susținem, nu văd cu ce ar ajuta schimbarea lui. Cred că nu doar ar încetini spiritul de reformă, dar cred că poate și ar deraia acest tren al reformei. De ce am crede că ar fi mai bine, de ce am crede că s-ar accelera lucrurile?”, a declarat ministrul Economiei, referindu-se la menținerea actualului premier la conducerea Executivului.

Irineu Darău a atras atenția și asupra existenței unor voci ostile reformelor, pe care nu le plasează într-un singur partid, dar pe care le consideră active în zona politică.

„Poate, undeva, oamenii anti-reformiști, și nu cred că sunt doar într-un singur partid, și nu cred că este un partid cu adevărat anti-reformist azi la guvernare, dar sunt unii anti-reformă. Și cred că unii oameni anti-reformiști ar jubila dacă domnul Bolojan ar pleca de la guvernare, ar jubila dacă USR n-ar mai fi la guvernare, pentru că îi deranjează uneori că sunt și oameni profund reformiști”, a afirmat ministrul Economiei.

Întrebat despre declarația președintelui Nicușor Dan, care a apreciat că actuala coaliție se află într-o stare „ceva mai rău” decât acum șase luni, Darău a spus că șeful statului exprimă o percepție larg răspândită în societate.

„Președintele vede lucrurile pe care le văd și românii, din păcate. Vedem un soi de erodare a imaginii coaliției”, a explicat ministrul.

Acesta a făcut apel la o schimbare de abordare în actul de guvernare, pledând pentru decizii orientate spre interesul public, nu spre calcule electorale.