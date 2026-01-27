Ministrul Economiei și Digitalizării, Irineu Darău, a explicat la eveniment că principial, statul trebuie să acționeze treptat ca facilitator, nu ca obstacol, în special în domeniul digitalizării. El a subliniat importanța acestui subiect, menționând că rezolvarea lui implică atât facilitarea accesului, cât și asigurarea securității datelor și a suveranității digitale.

Totodată, Darău a precizat că România trebuie să fie conectată la hub-uri, software și servere internaționale, dar să identifice și în interiorul ministerelor și Guvernului mecanisme care să permită controlul în caz de schimbări majore geopolitice.

”Cred că este evident pentru dumneavoastră şi din studiu şi din experienţa de zi cu zi şi din schimburile de experienţă că digitalizarea reală eficientă într-o organizaţie înseamnă şi productivitate, înseamnă şi competitivitate, înseamnă şi eficienţă în toate operaţiunile de zi cu zi, inclusiv în interacţiunea cu statul. Ştiţi că acest concept de competitivitate, şi mă bucur într-un fel că apare mai des astăzi decât conceptul de productivitate, este unul mai larg, este unul care este măsurat şi care sper eu, cu ceva îmbunătăţiri, să ne ajute să ne integrăm în OCDE. O etapă foarte importantă, după părerea mea, mult prea puţin prezentată în România, dar cred că după aderarea la Uniunea Europeană este proiectul de ţară pe care îl avem acum, poate după Schengen. Sper să se întâmple şi apoi să vedem paşii următorii”, a menţionat ministrul.

Irineu Darău a anunțat că Ministerul Economiei va iniția, mai întâi la nivel de strategie și discurs, apoi prin acțiuni concrete, un program dedicat dezvoltării capitalului uman.

”Aud din antreprenoriat şi piaţa privată, aş spune în sfârşit, o voce mult mai puternică şi mai unită legată de importanţa capitalului uman, importanţa competenţelor, importanţa colaborării dintre universităţi, şcoli şi mediul privat pe cealaltă parte şi v-aş ruga, dacă rezonaţi cu importanţa educaţiei şi precondiţia unei educaţii de calitate, pentru ca dumneavoastră să aveţi capital uman de calitate, să insistaţi şi să se audă vocea dumneavoastră, fiindcă nu e suficient doar nişte oameni din Educaţie să tot insiste pe cât de importantă e educaţia în această ţară şi cum ar trebui adaptată. Într-adevăr, şi aici e o altă ancoră pe care aş vrea să o folosesc în Ministerul Economiei, trebuie dezvoltat învăţământul dual. Şi pe digitalizare şi pe alte lucruri, iarăşi aici trebuie să fiţi parteneri în sens extins, dar ştiu că statul mai are de făcut lucruri pentru ca şi IMM-urile să poată investi într-un mod transparent şi uşor în învăţământul dual. Trebuie să facem ceva şi aici aveţi şi avem un rol important pentru reţinerea talentelor şi creierelor, pentru că le avem”, ne-a transmis ministrul reprezentanţilor IMM-urilor.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat că, după 20 de ani de promisiuni nerealizate în materie de transformare digitală, este mai corect să discutăm despre tranziție digitală și să renunțăm la iluzia progresului.

”Da, după 20 de ani de la intrarea în Uniunea Europeană şi de încercări de digitalizare holistice, nu avem semnătură electronică cu adevărat liberalizată şi funcţională, identitate electronică şi acum, ştiţi, este şi acel wallet pe care avem şi obligaţie europeană, este un eşec. Şi trebuie să o spunem, e şi un eşec de guvernanţă, e şi un eşec managerial, este şi un eşec de implementare, ştiu foarte bine arhitectura instituţională şi credeţi-ne că la Ministerul Economiei şi la Guvern revedem toate aceste aspecte, de la legislaţie până la guvernanţă, trecând prin monitorizarea celor care trebuia să facă digitalizarea până acum şi n-au făcut-o, în schimb, au încasat bani, ca să spună că au făcut-o”, a apreciat Irineu Darău.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că, deși nu se pot face schimbări peste noapte, prioritățile ministerului includ identificarea și implementarea unor măsuri care să elimine birocrația și să accelereze digitalizarea. El a subliniat că prima măsură vizează deblocarea semnăturii electronice și dezvoltarea identității digitale, esențiale pentru accesul facil al cetățenilor, inclusiv al celor cu competențe digitale reduse, la aplicațiile statului și ale sectorului privat.