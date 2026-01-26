Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), guvernatoarea Anca Dragu a evidențiat, în cadrul panelului „Istorii de succes – AIR pe cele două maluri ale Prutului”, progresele structurale care fac Republica Moldova mai atractivă pentru investitori. În 2025, țara a avansat semnificativ spre integrarea în piața financiară europeană, prin infrastructuri moderne, digitalizare accelerată și reducerea costurilor operaționale.

Un element central a fost aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), operațională din octombrie 2025. În primele trei luni, șapte din zece plăți în euro au fost procesate prin SEPA, generând economii de circa 3,85 milioane de euro față de sistemul SWIFT tradițional. De asemenea, Anca Dragu a prezentat MIA Plăți Instant, cel mai modern sistem de plăți instant din regiune, utilizat de peste 800.000 de persoane, aproximativ jumătate dintre deținătorii de carduri bancare efectând tranzacții prin platformă.

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat deschiderea țării față de capitalul și expertiza din piețele europene, inclusiv România, evidențiind progresele în liberalizarea operațiunilor valutare, dezvoltarea pieței de capital și facilitarea accesului investitorilor străini. Ea a menționat și creșterea ratingului suveran al Republicii Moldova cu trei trepte în ultimii doi ani, reflectând stabilitatea macroeconomică și credibilitatea reformelor implementate.

La evenimentul de lansare a Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR) au participat viceprim-ministrul Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ministrul Energiei Dorin Junghietu și ministrul Economiei de la București, Irineu Darău. Lansarea a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri și investitori, evidențiind importanța cooperării economice româno-moldovenești în contextul integrării europene.

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat recent că țara este pregătită să primească un important creditor internațional în sistemul său bancar, ca rezultat al reformelor implementate după scandalul financiar care a zguduit sectorul bancar acum un deceniu și a plasat Republica Moldova în pragul falimentului.

‘Sunt sigură că vom vedea câteva mari nume internaționale în Moldova în curând’, a declarat Anca Dragu, într-un interviu acordat cu ocazia Forumului CEE de la Viena. ‘În ceea ce privește stabilitatea financiară, stăm bine, iar sectorul bancar pare destul de puternic. Toate băncile sunt mult peste pragul nostru de cerințe de capital, iar acest lucru înseamnă că există loc pentru creșterea în continuare a activității de creditare’, a afirmat Anca Dragu.

Republica Moldova își propune să adere la Uniunea Europeană până la sfârșitul deceniului, iar Banca Națională de la Chișinău, împreună cu guvernul pro-european al președintei Maia Sandu, promovează reforme pentru consolidarea instituțiilor și reducerea corupției.

Guvernatorul BNM, Anca Dragu, a evidențiat progresul sectorului bancar, care numără acum zece bănci bine capitalizate și cu lichiditate ridicată, și aderarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro, un sistem unificat pentru tranzacțiile în moneda europeană. Deși nu a oferit detalii despre posibile acorduri, presa locală menționează că Moldova-Agroindbank SA, cea mai mare bancă a țării, ar putea fi implicată într-o tranzacție sau listare viitoare.

În paralel, Republica Moldova continuă să resimtă efectele invaziei rusești din Ucraina, care a perturbat economia și transporturile, iar criza energetică din 2025 a ridicat inflația aproape de două cifre, deși banca centrală a redus dobânda de referință la 5%.