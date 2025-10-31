Planul de creștere propus de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova reprezintă un impuls major pentru reforme și dezvoltare economică, urmând să genereze aproximativ 5.000 de noi locuri de muncă, a afirmat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, în cadrul conferinței „Finanțe și creștere economică: lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”.

Oficialul BNM a explicat că Republica Moldova traversează o etapă esențială de transformare, cu relevanță nu doar pentru țară, ci și pentru întreaga regiune.

Ea a precizat că instituția pe care o conduce se concentrează asupra stabilizării sectorului financiar, atât bancar, cât și nebancar, cu obiectivul de a susține dezvoltarea agenților economici și de a garanta funcționarea unor politici care să favorizeze creșterea durabilă.

„Noi, la BNM, suntem preocupați de stabilizarea sectorului financiar, a sistemului bancar și a sectorului nebancar, care este reglementat de BNM. Suntem interesați să ne asigurăm că politicile urmărite contribuie la dezvoltarea agenților economici”, spune șefa Băncii Naționale de la Chișinău.

Anca Dragu a subliniat că stabilitatea financiară reprezintă o condiție nenegociabilă pentru progresul economic al țării. Ea a amintit că, în ultimii ani, Republica Moldova s-a confruntat cu dificultăți majore, cauzate de inflația ridicată și de creșterea prețurilor la energie.

Totuși, datorită aplicării unor politici macroeconomice corecte, inflația se află acum pe o traiectorie descendentă, urmând ca indicele prețurilor de consum să atingă ținta BNM de 5%, cu o marjă de plus sau minus 1,5%.

„În ultimii ani, Republica Moldova s-a confruntat cu mai multe provocări cauzate de inflația ridicată și de prețurile la energie. Datorită politicilor corecte, am reușit să le depășim, iar rata inflației în țară este în prezent în continuă scădere. Indicele prețurilor de consum va atinge ținta BNM atunci când inflația anuală va ajunge la 5%, plus minus 1,5%”, a afirmat Anca Dragu.

Guvernatoarea BNM a arătat, de asemenea, că sistemul bancar din Republica Moldova este bine capitalizat și eficient administrat, menționând progresele semnificative realizate prin aderarea băncilor comerciale la Sistemul Unic de Plăți în Euro (SEPA). În prezent, opt bănci procesează plăți în euro, un proces descris ca sigur, fiabil și semnificativ mai ieftin.

Potrivit Ancăi Dragu, volumul anual al plăților efectuate în euro se ridică la aproximativ zece miliarde de euro și ar putea atinge în curând pragul de 20 de miliarde, generând economii importante pentru cetățeni și companii. Ea a adăugat că aderarea la sistemul SEPA reprezintă un semn de încredere în soliditatea sistemului financiar moldovenesc.