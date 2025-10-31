Obținerea majorității nu ar trebui să fie o problemă, având în vedere că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea proeuropeană care îl susține pe Munteanu, deține 55 de mandate din totalul de 101 de locuri în legislativ.

Alexandru Munteanu este economist și om de afaceri, propus la funcția de prim-ministru de PAS, care a obținut majoritatea parlamentară în urma alegerilor din 28 septembrie. Președintele Maia Sandu l-a desemnat oficial pe Munteanu la 24 octombrie, după consultările cu grupurile parlamentare.

Cabinetul Munteanu păstrează opt miniștri din guvernul precedent condus de Dorin Recean, inclusiv pe ministrul de externe, Mihai Popșoi, și pe ministrul apărării, Anatolie Nosatîi. Programul guvernului este prezentat sub titlul „UE, Pace, Dezvoltare”, reflectând prioritățile noului cabinet.

„Experienţa mea profesională şi de viaţă m-a învăţat că vorba frumoasă e bună pentru a uni oamenii, dar devine dăunătoare atunci când încearcă să acopere lipsuri. De aceea, vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă şi lucrează — nu unul populist. Voi spune adevărul, chiar şi atunci când soluţiile cer un efort comun din partea întregii ţări. Voi fi deschis la propuneri şi opinii, pentru că soluţiile bune se nasc din dialog”, a declarat Munteanu, de la tribuna Parlamentului.

Munteanu a susținut că va fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, dar și că va promova dialogul pentru a găsi cele mai bune soluții. Diferențele de opinie sunt considerate firești într-o democrație, însă direcția strategică pro-europeană și democratică, votată de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, nu este negociabilă.

„Diferenţele de opinie sunt fireşti într-o democraţie. Important este ca ele să nu ne abată de la direcţia stabilită de cetăţeni: viitor european, viaţă mai bună, siguranţă pentru fiecare familie. Când şi cum atingem aceste obiective poate fi discutabil, dar direcţia strategică — pro-europeană şi democratică — nu este negociabilă. A fost votată de majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova”, a mai spus Munteanu.

Noul guvern are ca obiective principale consolidarea parcursului european al țării, îmbunătățirea nivelului de trai și asigurarea siguranței pentru fiecare familie, iar modul și ritmul realizării acestor obiective vor fi discutabile în funcție de contextul politic și economic.