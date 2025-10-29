Primăria Chișinăului încurajează tinerii antreprenori și persoanele revenite din străinătate să participe la inițiativa „Startup pentru tineri și migranți”.

Potrivit IPN, doritorii pot depune proiectele și cererile lor până la finalul anului pentru a beneficia de sprijin financiar și instruire necesare lansării primei afaceri.

Programul prevede acoperirea a 70% din costurile inițiale ale afacerii, până la maximum 250.000 de lei, restul de 30% urmând să fie asigurat de antreprenor din resurse proprii.

Proiectul se adresează tinerilor antreprenori și investitorilor de până la 40 de ani, precum și migranților și refugiaților cu reședința sau activitate profesională în Chișinău.

Primăria Chișinăului anunță că programul își propune să sprijine dezvoltarea sectoarelor HoReCa, comerț online, industrii creative, agricultură, turism și servicii medicale.

Republica Moldova aderă oficial la „IA Factories”, inițiativa europeană menită să promoveze dezvoltarea și implementarea infrastructurilor sofisticate de inteligență artificială în cadrul Uniunii Europene.

În acest fel, Republica Moldova va găzdui o Antenă IA, integrându-se în rețeaua europeană de „fabrici de inteligență artificială”.

Ministerul Educației și Cercetării anunță că Republica Moldova va fi reprezentată prin FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială, una dintre cele 13 antene alese de EuroHPC, inițiativa europeană pentru calcul de înaltă performanță.

Prin FAIMA, Republica Moldova se va integra în rețeaua europeană de supercalcul, punând la dispoziția cercetătorilor, startup-urilor și instituțiilor publice resurse avansate de inteligență artificială, date securizate și infrastructuri moderne pentru dezvoltare și inovare.

FAIMA va fi conectată la Fabrica de Inteligență Artificială PIAST din Polonia, facilitând astfel o legătură directă și colaborativă între ecosistemele regionale de inovare.

Ministerul Educației și Cercetării subliniază că inaugurarea FAIMA reprezintă rodul colaborării dintre Republica Moldova și Comisia Europeană, în urma vizitei la Chișinău a vicepreședintei europene Henna Virkkunen, responsabilă de Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație.